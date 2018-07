Phúc thẩm vụ nhân chứng bị đề nghị khởi tố tội giết người

Tóm tắt vụ án Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 21-11-2014, Thăng, Vân, Bình và Trần Khải Định uống rượu tại một quán thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương. Lúc này trong quán có anh Bùi Văn Thuyết và một số người bạn cũng đang ngồi nhậu cách bàn nhóm Thăng khoảng 5 m. Trong lúc uống rượu, anh Thuyết lấy xe máy đi rồi quay trở lại quán. Do anh không tắt đèn nên đèn pha của xe chiếu thẳng vào nhóm Thăng. Thăng lớn tiếng nói: “Sao không cho xe chạy vào bàn này luôn đi?”. Anh Thuyết không nói gì mà dựng xe rồi đi vào bàn của nhóm mình. Còn tức giận, Thăng và Vân đứng lên chửi anh Thuyết. Thấy anh Thuyết cầm điện thoại, nghĩ anh gọi bạn đến đánh mình nên Thăng ra xe máy lấy mũ bảo hiểm rồi đi đến đánh anh Thuyết một cái vào đầu. Anh Thuyết đưa tay đỡ nên không bị trúng đầu mà trượt xuống vai. Vân bèn xông đến dùng tay, chân đấm đá anh Thuyết nhiều cái. Bình cũng lấy điếu cày của chủ quán đánh hai cái vào đầu anh Thuyết làm nạn nhân ngã xuống nền nhà... Anh Thuyết được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong vào ngày 23-11-2014. Theo kết luận giám định pháp y, anh Thuyết chết do chấn thương sọ não, xuất huyết não. Thăng, Vân, Bình bị khởi tố, truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS cũ với tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội có tính chất côn đồ. Về phần Định, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương không truy cứu trách nhiệm hình sự vì cho rằng Định không tham gia đánh anh Thuyết.