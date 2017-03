'Quan tòa' sinh viên xét xử án đua xe

Chiều 11-1, tại Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), các sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng khoa Luật-Kinh tế (Trường ĐH Duy Tân) đã “mở” phiên tòa giả định, xét xử sơ thẩm một vụ án về tội đua xe trái phép. Phiên tòa giả định nằm trong chương trình giao lưu giữa hai trường, giúp các bạn sinh viên luật học hỏi kinh nghiệm và các kiến thức pháp lý.



Các bạn sinh viên ngành Luật trong “vai” HĐXX. Ảnh: LT

Theo “kịch bản”, các bạn sinh viên đóng vai trò là HĐXX của TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng). Nội dung vụ án như sau: Vào khoảng 22 giờ ngày 4-8-2015, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Huy Vũ được bạn bè rủ đua xe. Do có hơi men trong người, cộng thêm việc được bạn bè kích động nên Vũ đồng ý. Trong quá trình tham gia đua xe, do thấy mình đang về cuối cuộc đua nên Vũ tăng tốc, lạng lách, đánh võng để vượt lên trên đoàn đua. Do không làm chủ được tốc độ, Vũ đã gây tai nạn khiến hai vợ chồng anh B. ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, Vũ không dừng lại cứu giúp mà phóng xe bỏ trốn. Do được đưa cấp cứu kịp thời nên vợ chồng anh B. không bị nguy hiểm đến tính mạng, anh B. thương tật hơn 50%, vợ anh B. thương tật 35%.

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng bị cáo là người có nhận thức, đang là sinh viên được giáo dục trong một môi trường lành mạnh, nhân văn nhưng lại coi thường pháp luật, đùa giỡn trên tính mạng của người khác. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng việc bị cáo tham gia đua xe không phải vì đùa giỡn trên tính mạng của người khác mà chẳng qua chỉ vì muốn trốn tránh cảm giác buồn bã vì cha mẹ ly hôn. Từ đó xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Riêng việc Vũ gây tai nạn xong bỏ trốn không phải là bỏ mặc hậu quả xảy ra mà chẳng qua chỉ là lo sợ, bằng chứng là bị cáo đã ra cơ quan công an đầu thú.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX cho rằng bị cáo là người có nhận thức (đã 22 tuổi), đang là sinh viên nhưng lại coi thường pháp luật. Bị cáo biết rõ việc đua xe, lạng lách, đánh võng hoàn toàn có thể gây tai nạn cho người khác nhưng vẫn tham gia là coi thường pháp luật. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, hoàn cảnh khó khăn nên tòa tuyên phạt Nguyễn Huy Vũ năm năm tù về tội đua xe trái phép.

Kết thúc phiên tòa giả định, một sinh viên chia sẻ: “Phiên tòa giả định giúp mình hiểu thêm về công việc trong tương lai để cố gắng hơn trong học tập. Qua phiên tòa, mình cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức thực tế”.