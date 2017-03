Tháng 8 xử phúc thẩm vụ công an đánh chết người ở Phú Yên

Hiện tòa vẫn chưa xác định sẽ xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng hay xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án.

Đại diện TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho hay tòa đã nhận đơn kiến nghị sớm đưa vụ án ra xử phúc thẩm của năm luật sư (LS) bảo vệ cho gia đình người bị hại Ngô Thanh Kiều. Vị đại diện tòa này thừa nhận việc chậm đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm là đã vi phạm quy định thủ tục tố tụng về thời hạn. Lý giải nguyên nhân chậm đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, vị này cho rằng do phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm xét xử vì vụ án liên quan đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thẩm phán Bùi Huy Tiến, người được phân công làm chủ tọa phiên tòa này, cho biết ở hai phiên tòa phúc thẩm lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên (bị hoãn xử hồi tháng 9 và tháng 11-2015), công tác bảo vệ phiên tòa có nhiều khó khăn, phức tạp. Về giải quyết vụ án, Thẩm phán Tiến khẳng định không có gì vướng mắc. “Có một vấn đề khác nảy sinh trong quá trình giải quyết vụ án này là tòa nhiều lần triệu tập đại diện các cơ quan liên quan nhưng họ không đến. Cụ thể, LS bào chữa cho bị cáo yêu cầu phải có mặt đại diện Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM để làm rõ một số vấn đề. Trong khi đó, Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM cho rằng đã có văn bản trả lời đầy đủ nên không cần có mặt. Tại cả hai phiên tòa phúc thẩm bị hoãn trước đây đều vắng mặt đại diện cơ quan này” - ông Tiến nói.



Lần đầu tiên, phiên tòa xử vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên có sáu bị cáo, trong đó bị cáo mới nhất là Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn. Ảnh: TẤN LỘC

Như đã thông tin, tháng 4-2015, TAND tỉnh Phú Yên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên phó Công an TP Tuy Hòa) chín tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ở tội dùng nhục hình, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) bị phạt tám năm tù, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên) hai năm sáu tháng tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy) hai năm ba tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá) hai năm tù, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) một năm tù cho hưởng án treo.