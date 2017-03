TNGT chết khi bị rượt đuổi, người rượt có tội không?

LS NGUYỄN VĂN HỒNG, Đoàn LS TP.HCM: Không có dấu hiệu của tội giết người

Đối với tội giết người thì hành vi của người phạm tội là phải nhằm tước bỏ quyền sống của người khác. Còn ông Thanh và Hợi đã mâu thuẫn từ trước, ông Thanh chửi Hợi rồi đi về, Hợi chạy xe máy cày đi cất sau đó mới dùng xe máy đuổi theo ông Thanh “nhằm đánh dằn mặt”. Quãng đường mà Hợi đuổi theo ông Thanh là khoảng 800 m, sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, Hợi vẫn chưa tiếp cận được với ông Thanh thì ông Thanh lấn trái tông vào người đi ngược chiều. Qua đó vẫn chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy Hợi muốn tước đoạt mạng sống của ông Thanh. Việc Hợi chạy nhanh lên đến 80 km/giờ chỉ nhằm mục đích “bắt kịp” ông Thanh để đánh (như lời khai của Hợi) nhưng hành vi đánh người vẫn chưa xảy ra vì chưa đuổi kịp. LS HUỲNH PHƯỚC HIỆP, Đoàn LS TP.HCM: Có dấu hiệu của tội đe dọa giết người

Hành vi của Hợi có dấu hiệu của tội đe dọa giết người. Ông Thanh có mâu thuẫn với Hợi từ trước nên khi gặp nhau, ông Thanh chửi Hợi và Hợi cầm khúc gỗ dài 80 cm rượt đuổi ông Thanh. Chính những tình tiết này và hành vi của Hợi đủ để chứng minh rằng Hợi đe dọa giết ông Thanh. Ông Thanh có căn cứ để lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện. Bởi theo Điều 103 BLHS thì “Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện”. Hành vi đe dọa có thể bằng lời nói cũng có thể là hành động hoặc hành vi khác được thể hiện bằng “việc đe dọa”. LS NGUYỄN TOÀN THIỆN, chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Bình Thuận: Không phạm tội nào cả

Theo tôi, hành vi chạy xe máy cầm cây đuổi theo của Hợi không cấu thành tội phạm vì mục đích mà Hợi hướng tới là để đánh ông Thanh chưa xảy ra. Hợi mới chỉ có hành vi đuổi đánh người khác mà chưa đánh được tức chưa phát sinh hậu quả. Hậu quả chết người là do lỗi của chính ông Thanh khi ông chạy xe rẽ trái và tự tông vào xe khác gây tai nạn. Nói cách khác, nguyên nhân gián tiếp của tai nạn là do Hợi đuổi nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Thanh lại không do hành vi truy đuổi của Hợi gây ra. Ý chí chủ quan của anh Hợi cũng không mong muốn hậu quả chết người xảy ra. Tội gây rối trật tự công cộng thì rõ là không phải, còn tội giết người thì cũng không đúng. Trường hợp này không phạm tội. Ông PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao: Đừng để cái sai này chồng lên cái sai khác

Theo tôi, hành vi của Hợi không có dấu hiệu của tội phạm nào mà chỉ có thể xem xét xử phạt hành chính về hành vi chạy xe quá tốc độ. Có dấu hiệu nhưng không đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng vì không gây ồn ào, ách tắc giao thông... Cũng không phải tội giết người vì hành vi khách quan như cầm hung khí đánh, chém để thể hiện việc Hợi thực hiện giết người là không có. Về mặt chủ quan, Hợi không có lỗi trong cái chết của ông Thanh. Nguyên nhân khiến ông Thanh chết là do tai nạn, Hợi không có tác động nào trực tiếp khiến ông Thanh té nên không có quan hệ nhân quả với việc truy đuổi của Hợi… Nói tóm lại, không thể kết Hợi về tội giết người và cũng không thể kết tội khác. Vì vậy, nếu đã thấy không còn dấu hiệu của tội phạm nào khác thì cơ quan tố tụng nên mạnh dạn đình chỉ điều tra và tuyên bố anh Hợi bị truy tố, xét xử oan. Tránh tình trạng cố buộc tội cho bằng được sẽ khiến cái sai này chồng lên cái sai khác. ___________________________ Cả hai không mong hậu quả xảy ra Hậu quả TNGT xảy ra có một phần lỗi của bị cáo Hợi khi truy đuổi tạo áp lực cho ông Thanh. Nhưng bị hại cũng có lỗi, bởi thay vì tấp vào lề phải hoặc dừng xe để nhận sự trợ giúp của người dân hai bên đường, ông Thanh lại lấn trái nên mới va chạm với người đi ngược chiều. Hậu quả chết người xảy ra là điều cả hai bên đều không mong muốn. LS PHAN NGỌC NHÀN, Đoàn LS tỉnh Đắk Lắk