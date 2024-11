Cựu Vụ phó nhầm lẫn số lần nhận hối lộ như thế nào trong vụ Xuyên Việt Oil? 20/11/2024 18:40

(PLO)- Tại phiên xét xử vụ Xuyên Việt Oil, cựu vụ phó thuộc Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An trình bày đã ghi nhầm số lần nhận hối lộ và sẽ nộp khắc phục toàn bộ.

Chiều 20-11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Theo cáo buộc, cựu phó vụ trưởng Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ của cựu giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh tổng cộng 921 triệu đồng (gồm 400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe).

Khai nhầm số lần nhận hối lộ

Trình bày tại tòa, cựu phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An trình bày, chỉ nhớ nhận 3 lần, nhận tổng cộng 350 triệu đồng, nhưng trong bản tường trình lại viết nhầm thành 4 lần nhận 400 triệu đồng. Tuy có nhầm lẫn nhưng là lỗi của bị cáo và không phải lỗi của điều tra viên, viện kiểm sát nên bị cáo An vẫn sẽ nộp lại đầy đủ.

Bị cáo An cho biết, lần thứ nhất gặp bị cáo Hạnh tại khách sạn và đã vạch ra những gạch đầu dòng cần phải có để xin thủ tục cấp phép. "Bị cáo Hạnh có đưa bị cáo An một phong bì và nói là có chút quà cho cháu ở nhà. Tôi chỉ nghĩ mình tư vấn thì được, lấy thì bình thường thôi. Sau đó kiểm tra thì thấy có 50 triệu đồng” - bị cáo An nói.

Các bị cáo trong phiên xét xử vụ Xuyên Việt Oil. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau đó, bị cáo Văn ký công văn thể hiện Xuyên Việt Oil chưa đủ điều kiện cấp giấy phép. Bị cáo Hạnh đã gọi điện thoại và bị cáo An nói cần bổ sung hồ sơ đầy đủ thì mới trình và lập đoàn kiểm tra. Sau khi bị cáo Hạnh bổ sung hồ sơ, bị cáo An đã lập đoàn kiểm tra thực tế.

“Khi Đoàn kiểm tra đến nhà khách của Bộ Công thương, tôi có gọi cho Hạnh hỏi có nhận được công văn kiểm tra thực tế chưa và Hạnh nói qua gặp một chút. Tối đó Hạnh qua biếu tôi 100 triệu đồng. Sáng hôm sau đoàn đi kiểm tra rồi quay về lập biên bản thì Hạnh đưa thêm 200 triệu đồng” - bị cáo An trình bày.

Bị cáo An cũng khẳng định, chỉ gặp bị cáo Hạnh 3 lần. Một lần bị cáo Hạnh đi cùng một người bạn; còn một lần là tại Nhà khách Bộ Công Thương và lần còn lại là sau khi lập biên bản kiểm tra.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã tặng đồng hồ Patek Philippe cho bị cáo Nguyễn Lộc An nhân dịp sinh nhật. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với chiếc đồng hồ Patek Philippe, bị cáo An cho biết được bị cáo Hạnh tặng vào dịp sinh nhật.

“Thời điểm sinh nhật bị cáo, bà Hạnh có gọi nói có chút quà biếu tôi nhưng tôi không gặp được. Đến mấy tháng sau, khi tôi vào thì Hạnh gọi sang nhà uống rượu và lấy ra đồng hồ nói tặng sinh nhật. Sau này đồng hồ bị chết máy nhiều lần nên tôi mang bán được 22.800 USD nhưng làm tròn lên 23.000 USD” - bị cáo An kể.

Bị cáo An trình bày thêm đã nhắn con trai chủ động khắc phục hậu quả và mong nhận được sự khoan hồng.

Bị cáo Lê Đức Thọ xin hưởng chính sách khoan hồng

Theo cáo buộc trong sai phạm vụ Xuyên Việt Oil, bị cáo Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ từ Mai Thị Hồng Hạnh tổng số 13,8 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi tổng số 22,1 tỉ đồng.

Khai báo tại tòa, bị cáo Lê Đức Thọ thống nhất với nội dung cáo trạng truy tố và thừa nhận bản thân là cán bộ, Đảng viên nhưng nhận quà như vậy là sai. “Tôi xin lỗi vì hành vi của mình. Tôi đã chủ động, thành khẩn khai báo ngay từ đầu và rất hối hận” - bị cáo Thọ nói.

Cạnh đó, bị cáo Thọ xin nộp lại những món quà mà bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã tặng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, xin được nhận lại những tài sản không liên quan đến vụ án mà thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, hiện nay gia đình bị cáo đã khắc phục trên 20 tỉ đồng và còn khoảng 10 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Đức Thọ (bìa phải) tại phiên tòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Bị cáo Lê Đức Thọ xin được trình bày thêm về nguyên nhân, bối cảnh phạm tội. Theo đó, quá trình bị cáo này đảm nhiệm nhiều vị trí công tác thì Công ty Xuyên Việt Oil là một doanh nghiệp lớn về nhập khẩu kinh doanh xăng dầu.

“Đã có nhiều ngân hàng cạnh tranh để phục vụ cho Xuyên Việt Oil. Vietinbank xếp hạng Xuyên Việt Oil ở mức tín nhiệm rất cao, đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh là chính đáng” - bị cáo Thọ nói.

Cạnh đó, Bến Tre là tỉnh rất nghèo nên bị cáo Thọ muốn tiếp tục cùng lãnh đạo tỉnh phát triển kinh tế, xã hội triển và xúc tiến các doanh nghiệp lớn về tỉnh.

"Tôi vi phạm quy định của Đảng, nhà nước, pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc của mình, tôi cố gắng đóng góp cho sự phát triển của ngành ngân hàng cũng như tỉnh Bến Tre. Xin HĐXX xem xét cho tôi được hưởng chính sách khoan hồng” - bị cáo Lê Đức Thọ nói