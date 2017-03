Tố cha hiếp dâm, bị khép tội loạn luân

Bị từ chối bảo vệ vì mới chỉ cận nghèo! Sau khi nhờ người làm đơn tố cáo việc làm mất nhân tính của cha ruột, N. bất ngờ bị khởi tố tội loạn luân với vai trò đồng phạm. Là người mù chữ, hằng ngày chỉ biết xuống biển bắt ốc bán để nuôi con, N. không biết bị khởi tố là sao, chỉ nghe người khác nói là sắp bị bỏ tù. Lo sợ quá, N. nhờ người chỉ dẫn đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa kêu cứu, nhờ bảo vệ. Thế nhưng trung tâm này từ chối với lý do N. thuộc diện hộ cận nghèo, không phải hộ nghèo, không thuộc diện được trợ giúp. Lý do “thoát nghèo” của N. đơn giản vì được hội phụ nữ hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở. Phát hiện sự bất hợp lý này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa chuyển sự việc đến Đoàn Luật sư tỉnh này và các luật sư đã tự nguyện bào chữa, bảo vệ pháp lý miễn phí cho N. “Một phụ nữ mù chữ, không hề biết luật, có hoàn cảnh nghèo khó, lại là nạn nhân bị xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, là người yếu thế trong xã hội nhưng không được xem là đối tượng được trợ giúp pháp lý thì ý nghĩa của công tác trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của Nhà nước, xã hội sẽ được hiểu như thế nào?” - luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, bào chữa miễn phí cho N. nói. Thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh VKS đã truy tố sai tội danh đối với bị cáo Lê H. và làm oan N. Trong vụ án này, N. là người bị hãm hiếp cũng là người đứng đơn tố cáo. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa và VKS không bảo vệ người bị hiếp dâm suốt thời gian dài, từ lúc chưa thành niên đến khi trưởng thành, lại truy tố N. là đồng phạm tội loạn luân là oan. VKS không xử lý hành vi hiếp dâm của H. với lý do hết thời hiệu là không đúng pháp luật. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phải thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tố tụng cấp tỉnh. N. có hoàn cảnh rất đau thương, là người mù chữ, hết sức nghèo khó, phải nuôi hai con bệnh tật… N. chính là nạn nhân của tội phạm tình dục, rất cần sự trợ giúp, bảo vệ của các cơ quan bảo vệ pháp luật và xã hội Luật sư LỤC THỊ THỤY, Đoàn Luật sư

