Tòa tuyên trả, VKS vẫn đòi... tịch thu ‘vật chứng’

Theo hồ sơ, ngày 19-4-2013, công an kiểm tra hoạt động tại một kho bãi do Thành làm đại diện, phát hiện, tạm giữ và lập hồ sơ xử lý 12 máy phát điện đã qua sử dụng mà Thành khai mua của người khác không rõ lai lịch, không có hóa đơn, chứng từ. Cho rằng Thành có hành vi kinh doanh trái phép số máy trên, Công an và VKSND huyện Bình Chánh đã khởi tố, truy tố Thành.

Xử sơ thẩm lần đầu, TAND huyện Bình Chánh nhận định ngoài lời khai của Thành thì không có chứng cứ nào khác làm cơ sở buộc tội nên trả hồ sơ yêu cầu VKS chứng minh Thành có hành vi bán 12 máy phát điện (bị tạm giữ) trái với ngành nghề kinh doanh được cấp phép.

Sau đó, CQĐT xác định ngành nghề kinh doanh mà Thành đăng ký là mua bán máy nông ngư cơ và phụ tùng, bổ sung là cho thuê máy phát điện, búa rung. Theo CQĐT, dù không được phép kinh doanh mua bán máy phát điện, búa rung (chỉ được cho thuê) nhưng từ năm 2006 đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã bán hai mặt hàng này để thu lợi...

Xử sơ thẩm lần hai, TAND huyện Bình Chánh lại trả hồ sơ vì cáo trạng của VKS khá chung chung: Ngoài việc truy tố Thành về hành vi kinh doanh trái phép 12 máy phát điện (bị tạm giữ), VKS không khẳng định là có truy tố Thành về hành vi kinh doanh trái phép các máy phát điện khác và búa rung từ năm 2006 hay không...

VKSND huyện Bình Chánh ra cáo trạng mới truy tố Thành kinh doanh trái phép 12 máy phát điện (bị tạm giữ) cùng 17 máy phát điện, búa rung khác. Xử sơ thẩm lần ba, TAND huyện nhận định đối với 12 máy phát điện (bị tạm giữ), Thành không thừa nhận có hành vi bán mà chỉ khai là để cho thuê, VKS thì không chứng minh được rằng Thành đã bán hay sẽ bán số máy này. Từ đó, tòa xác định Thành không có hành vi kinh doanh trái phép số máy này và tuyên trả lại cho Thành. Với hành vi bán trái phép 17 máy phát điện khác và búa rung mà CQĐT, VKS phát hiện thêm, tòa cho rằng có căn cứ nên phạt Thành một năm tù treo và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

VKS huyện kháng nghị về phần xử lý vật chứng, cho rằng Thành không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của 12 máy phát điện (bị tạm giữ). Số máy này mua trôi nổi trên thị trường, là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, cần tịch thu sung quỹ.

Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm chỉ quy kết bị cáo phạm tội với 17 máy phát điện, búa rung đã bán, còn 12 máy phát điện (bị tạm giữ) mà VKS kháng nghị không phải là phương tiện liên quan đến việc phạm tội nên tòa sơ thẩm tuyên trả lại cho bị cáo là chính xác.