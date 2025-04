Lừa đảo gần 4,5 tỉ đồng bằng chiêu vay đáo hạn ngân hàng 10/04/2025 18:26

Ngày 10-4, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thảo (47 tuổi, ngụ tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt..

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 8-2021, Thảo đã vay mượn tổng cộng 55,1 tỉ đồng từ 19 cá nhân. Với cam kết trả lãi cao (2.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày), Thảo đã dần xây dựng lòng tin rồi kéo dài thời hạn trả nợ.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thảo tại phiên tòa xét xử. Ảnh:

Khi các tài sản như đất, xe hơi đều đã bị thế chấp hoặc cầm cố, Thảo biết mình không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, Thảo tiếp tục mượn tiền từ người mới để trả lãi cho người cũ.

Từ tháng 10-2021 đến giữa năm 2022, Thảo đã tiếp tục vay tiền của 6 cá nhân khác với lý do “đáo hạn ngân hàng”, “mua đất” hay “mua hàng bán lại”.… Thủ đoạn này giúp bị cáo chiếm đoạt thêm 4,46 tỉ đồng.

Do đến hạn thanh toán không thấy Thảo trả gốc và lãi, các bị hại lần lượt đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Hóa (Long An) tố cáo hành vi của Thảo.

Ngoài ra, trong vụ án này, liên quan đến việc Thảo vay của 19 người số tiền hơn 55 tỉ đồng, Cơ quan điều tra xác định thời điểm vay tiền, Thảo còn tài sản, đất đai nên đây chỉ là giao dịch dân sự.