Tranh chấp đất có giấy đỏ, tòa không giải quyết

Gửi đơn tới các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Tiến trình bày gia đình ông có một thửa đất diện tích 1.500 m2 khai phá từ năm 1975 ở xã Tam Phước (trước thuộc huyện Long Thành, từ tháng 4-2010 thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tháng 4-1992, gia đình ông bán cho bà M. một phần đất có diện tích 912 m2 (có giấy sang nhượng được UBND xã Tam Phước chứng thực). Phần còn lại có diện tích 609 m2, gia đình ông không bán cho bà M. mà tiếp tục sử dụng và xây nhà ở.

Tố lẫn nhau lừa đảo, chiếm đoạt

Năm 2011, ông Tiến bán tiếp cho ông MVT 225 m2, còn lại 384 m2 gia đình ông tiếp tục sử dụng cho tới nay. Sau đó ông Tiến phát hiện phần đất mình đang ở, sử dụng đã bị UBND TP Biên Hòa cấp giấy đỏ cho bà M. từ tháng 7-2011. Vì vậy, ông đã làm đơn tố cáo bà M. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình ông ra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng thời gian này, bà M. cũng gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tố cáo ông Tiến có hành vi chiếm đoạt nhà đất của mình trái pháp luật.

Theo bà M., tháng 12-1991, bà mua nhà vườn của người khác (hơn 851 m2). Đến tháng 4-1992, bà mua thêm trọn thửa đất của ông Tiến (chỉ có 912 m2). Năm 1993, bà M. thấy ông Tiến không có chỗ ở nên bà xây thêm một căn nhà có diện tích 28 m2 (4 x 7 m) để gia đình ông Tiến ở tạm và trông coi nhà, đất cho mình.

Năm 1999, bà M. đến Phòng TN&MT huyện Long Thành đề nghị nhập chung hai thửa đất trên để xin cấp giấy đỏ. Cuối năm này, bà đã được UBND huyện Long Thành cấp giấy đỏ với tổng diện tích là 2.449 m2. Đến tháng 4-2010, địa giới hành chính xã Tam Phước chuyển giao về TP Biên Hòa, bà M. xin đổi lại giấy đỏ. Tháng 7-2011, bà đã được UBND TP Biên Hòa cấp lại giấy đỏ với diện tích như cũ là 2.449 m2. Bà yêu cầu ông Tiến trả lại nhà, đất cho mình thì ông Tiến không chịu...





Mảnh đất đang tranh chấp giữa ông Tiến và bà M. Ảnh: Tiến Dũng

Không cơ quan nào giải quyết

Sau một thời gian xác minh, tháng 4-2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra thông báo cho rằng nội dung vụ việc ông Tiến tố cáo bà M. là tranh chấp hợp đồng dân sự liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đó, cơ quan này đề nghị ông Tiến liên hệ với tòa án để được giải quyết.

Tương tự, tháng 12-2012, Công an TP Biên Hòa cũng ra thông báo cho rằng nội dung vụ việc bà M. tố cáo ông Tiến thuộc tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu hình sự. Do vậy, cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đề nghị bà M. chuyển đơn đến TAND TP Biên Hòa để giải quyết.

Nhận được các thông báo trên, ông Tiến và bà M. đều làm đơn gửi đến TAND TP Biên Hòa khởi kiện lẫn nhau. Tòa thụ lý thành một vụ, xác định bà M. là nguyên đơn, ông Tiến là bị đơn. Tháng 1-2015, tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ với lý do... cần đợi kết quả giải quyết khiếu nại của UBND TP Biên Hòa thì mới giải quyết được vụ án.

Ông Tiến lại gửi đơn khiếu nại đến UBND TP Biên Hòa đề nghị giải quyết sự việc. Tháng 7-2015, UBND TP Biên Hòa ra thông báo giải quyết đơn của ông Tiến, cho rằng Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông báo tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Tiến và bà M. là thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP Biên Hòa. Từ đó, UBND TP Biên Hòa xác định khiếu nại của ông Tiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và đề nghị ông liên hệ với TAND TP Biên Hòa.

Thẩm quyền của tòa!

“Gia đình tôi đã làm đơn kêu cứu khắp nơi nhưng cơ quan nào cũng nói không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, tòa thì cứ tạm đình chỉ vụ án mãi. Thời gian gần đây xuất hiện một nhóm người lạ đến nhà tôi đe dọa sẽ cướp nhà, cướp đất khiến chúng tôi rất hoang mang, lo sợ. Tôi chỉ mong sao các cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc để chúng tôi được ổn định cuộc sống” - ông Tiến bức xúc.

Về mặt pháp lý, theo TS Nguyễn Văn Tiến (giảng viên khoa Luật dân sự Trường ĐH Luật TP.HCM), ở đây hai bên tranh chấp quyền sử dụng phần đất mà chính quyền địa phương đã cấp giấy đỏ cho bà M. Theo Điều 203 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp này là thuộc TAND TP Biên Hòa. Do đó, việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và UBND TP Biên Hòa hướng dẫn các đương sự khởi kiện ra tòa là đúng.