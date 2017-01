Tết, nhà mạng không được khuyến mại nếu chất lượng kém

Theo đó, nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, yên bình, an toàn, tiết kiệm, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, internet, công nghệ thông tin: Tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin liên lạc và internet; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín có nội dung trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử. Đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Đặc biệt chỉ thị lưu ý: các doanh nghiệp thông tin di động không thực hiện việc khuyến mại nếu không có biện pháp chắc chắn bảo đảm chất lượng dịch vụ trong thời gian trước và trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, internet và công nghệ thông tin trên địa bàn đảm bảo tốt thông tin liên lạc trong dịp Tết. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức trưng bày báo Xuân, báo Tết trên địa bàn để phục vụ nhân dân.

Bộ trường BTTTT cũng nhấn mạnh: ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh.