Chuyện độ xe, trợ cấp thất nghiệp, phí đường bộ từ tháng 2-2024

Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 2-2024 sau đây:

Hướng dẫn mới về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày 29-12-2023, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 15/2023 sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015 hướng dẫn một số quy định về tìm kiếm việc làm và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị định 28/2015, người lao động (NLĐ) đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Hiện nay, “tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp” được hướng dẫn tại Thông tư 28/2015 là tháng được tính theo dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày NLĐ bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ một ngày.

Hướng dẫn này đã được Thông tư 15/2023 (có hiệu lực từ ngày 15-2-2024) bổ sung quy định “trường hợp tháng sau không có ngày tương ứng thì ngày kết thúc của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày cuối cùng của tháng đó”.

Thông tư mới cũng sửa đổi ví dụ cụ thể: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian là năm tháng, từ ngày 1-1 đến 31-5-2022. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau: Tháng hưởng thứ nhất là từ ngày 1 đến hết 31-1-2022, tháng hưởng thứ hai là từ ngày 1 đến hết 28-2-2022, tháng hưởng thứ ba là từ ngày 1 đến hết 31-3-2022, tháng hưởng thứ tư là từ ngày 1 đến hết 30-4-2022 và tháng hưởng thứ năm là từ ngày 1 đến hết 31-5-2022.

Một nội dung nổi bật khác là thông tư mới đã bổ sung hướng dẫn cho NLĐ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi công ty không có người đại diện.

Theo đó, NLĐ tại đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì NLĐ đề nghị Sở LĐ-TB&XH hoặc BHXH cấp tỉnh thực hiện theo quy trình tại điểm h khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015.

Những hướng dẫn về trợ cấp thất nghiệp cho người lao động sẽ thực hiện theo quy định mới từ ngày 15-2. Ảnh: MINH THUẬN

Chín trường hợp “độ xe” không coi là cải tạo xe để được đăng kiểm

Đây là quy định mới được bổ sung tại Thông tư 43/2023 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ ngày 15-2-2024.

Cụ thể, chín trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi nhưng không được coi là cải tạo, bao gồm:

(i) Thay đổi cửa lên xuống khoang hành khách (không bao gồm thay đổi vị trí và kích thước cửa).

(ii) Thay đổi một số kết cấu thùng chở hàng như: bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng; thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ không làm tăng chiều cao thành thùng hàng (Hc) quy định tại Phụ lục I Thông tư 42/2014/TT-BGTVT; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của xe tải tự đổ.

(iii) Lắp, thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ô tô PICKUP nhưng không làm thay đổi kích thước lòng thùng hàng và kích thước bao của xe.

(iv) Lắp đặt thêm đèn sương mù dạng rời.

(v) Thay thế cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng cụm đèn đã được chứng nhận hoặc công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, QCVN 35:2017/BGTVT mà không cần phải gia công thay đổi kết cấu của xe để đảm bảo việc lắp đặt.

(vi) Thay thế bóng đèn thuộc cụm đèn chiếu sáng phía trước bằng bóng đèn loại khác có công suất tiêu thụ điện tương đương mà không cần phải can thiệp, thay đổi kết cấu của cụm đèn.

(vii) Thay đổi các chi tiết, bộ phận thân vỏ là tùy chọn của nhà sản xuất xe nhưng không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6 Thông tư 85/2014/TT-BGTVT. Việc lắp đặt thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất xe hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất xe.

(viii) Thay đổi về kiểu dáng một số chi tiết của phần thân vỏ xe như lưới tản nhiệt trước xe, cánh lướt gió.

(ix) Lắp đặt thêm mui gió trên nóc ca bin xe tải, bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu mà không làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe.

Với chín trường hợp nêu trên, việc thay đổi của các xe cơ giới mà không làm thay đổi kiểu loại xe và đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

Ban hành biểu mức thu phí sử dụng đường bộ mới

Kể từ ngày 1-2-2024, mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ sẽ thực hiện theo Nghị định 90/2023.

Phí sử dụng đường bộ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của ô tô. Trong đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện được nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch; doanh nghiệp có số phí sử dụng đường bộ phải nộp từ 30 triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện nộp phí theo tháng.

Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), kiểm định để lưu hành (được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường), bao gồm: ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự, trừ một số trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ.

Về cơ bản, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ vẫn được phân làm ba nhóm: xe của lực lượng quốc phòng, xe của lực lượng công an và xe khác như hiện nay.

Mức thu phí đối với xe của lực lượng quốc phòng và lực lượng công an giữ nguyên mức 1 triệu đồng/năm với ô tô con quân sự, xe dưới bảy chỗ ngồi của lực lượng công an; 1,5 triệu đồng/năm với ô tô vận tải quân sự và ô tô từ bảy chỗ ngồi trở lên, xe khách, xe vận tải, ô tô chuyên dùng của lực lượng công an.

Đối với nhóm xe còn lại, biểu phí chỉ quy định mức thu 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng và giữ nguyên mức thu như hiện nay, ngoài ra không quy định mức thu 30 tháng trong biểu phí.

Tuy nhiên, điểm mới là quy định mức thu của một tháng năm thứ ba - từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 36 (quy định hiện nay chỉ tính đến tháng thứ 30) tính từ khi đăng kiểm và nộp phí - bằng 85% mức phí của một tháng trong biểu mức thu phí.

Nhiều chính sách mới về giáo dục sắp có hiệu lực Từ ngày 12-2-2024, Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Thông tư 28 quy định không thực hiện đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm ngành đào tạo giáo viên. Có hiệu lực cùng ngày, Thông tư 27/2023 của Bộ GD&ĐT có quy định mới về việc các cơ sở giáo dục được tham gia lựa chọn sách giáo khoa (SGK). Cụ thể, hiện nay Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT quy định hội đồng lựa chọn SGK do UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK. Tuy nhiên, theo thông tư mới, hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục sẽ do hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn SGK. Có thể thấy quyền lựa chọn SGK đã được trao cho các trường. Mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng để lựa chọn SGK. Dù vậy, việc học sinh sử dụng loại SGK nào vẫn sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh mục cuối cùng. Ngoài ra, Thông tư 31/2023 của Bộ GD&ĐT về quy chế xét tốt nghiệp THCS (có hiệu lực từ ngày 15-2-2024) không còn quy định về xếp loại tốt nghiệp, trong khi hiện nay kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành ba loại: giỏi, khá, trung bình.

