Vợ bị cáo nói đưa tiền cho gia đình bị hại là... làm từ thiện

Ngày 31-8, TAND tỉnh An Giang tiếp tục đưa ra xử phúc thẩm bị cáo Bùi Văn Sơn (ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) về tội giao cấu với trẻ em.

Xử sơ thẩm vào tháng 4, TAND huyện An Phú đã tuyên phạt bị cáo Sơn ba năm tù về tội giao cấu với trẻ em. Sau đó bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 8-2011, em HTTL (sinh tháng 10-1996) đi bán vé số thì được Sơn mua khoảng 30-40 tờ (loại 10.000 đồng/vé). Do có quen biết nên Sơn hẹn L. chiều đến nhà ở ấp An Thịnh, thị trấn An Phú sẽ trả tiền.

Đến 16 giờ, L. đến nhà Sơn để lấy tiền vé số thì Sơn dụ dỗ giao cấu và cho 1 triệu đồng. Tổng cộng Sơn đã giao cấu với L. tám lần tại nhà riêng và nhà nghỉ.

Sau đó, L. mang thai và sinh con. Tại cơ quan công an, L. khai chỉ có quan hệ với Sơn. Tuy nhiên qua nhiều lần giám định ADN, Sơn không phải là cha của con L. mà Nguyễn Văn Bạo mới là cha của con bị hại. Liên quan đến sự việc, Công an huyện An Phú đã khởi tố Bạo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Sơn vẫn một mực kêu oan. “Bị cáo khẳng định không hề giao cấu với bị hại. Các cơ quan chức năng muốn kết tội bị cáo thì phải có chứng cứ trực tiếp, có người làm chứng, ghi âm ghi hình chứ chỉ căn cứ vào một phía thì không công bằng. Bị cáo và bị hại chỉ biết qua việc mua vé số chứ không có qua lại”- bị cáo một mực chối tội.

Tuy nhiên một điều khó hiểu là bị hại lại biết được một số dấu vết ở vùng kín của bị cáo. Giải thích vấn đề này, bị cáo cho rằng mình bị bệnh và nổi đốm khắp người, có nhiều người biết chuyện này, còn việc làm sao bị hại biết những đặc điểm này thì bị cáo không biết.

Khi thẩm phán hỏi tại sao bị cáo không giao cấu với bị hại mà lại đưa cho bị hại 300 triệu đồng và căn cứ vào đó để bị hại làm bãi nại cho bị cáo. Lúc này Sơn cho rằng thời gian đó bị cách ly nên không biết việc gia đình đưa tiền cho bị hại.



Bị cáo Bùi Văn Sơn tại tòa ngày 31-8

Còn vợ bị cáo thì giải thích rằng: “Lúc đó luật sư nói tôi đưa tiền để làm từ thiện nên tôi mới đưa, chứ không phải là tiền bồi thường. Vì chồng tôi trước đó có nói với tôi là không có chuyện làm cho bị hại có thai và kêu tôi yên tâm làm ăn”.

Trình bày trước tòa, bị hại vẫn khẳng định bị cáo đã giao cấu với bị hại 8 lần. “Sự việc xảy ra đã lâu, tôi cũng độ tuổi lập gia đình nên tôi không muốn đời tư của mình bị đào xới thêm nữa. Tôi có yêu cầu tòa xử đúng người, đúng tội, nếu bị cáo biết ăn năn hối hận và nhận tội tôi cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo”- bị hại bỗng bật khóc.

Phiên tòa vẫn đang diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.