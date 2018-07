Vụ án tìm con gà đi lạc

Ngày 20-7, TAND huyện Cái Bè, Tiền Giang đã xử sơ thẩm vụ kiện về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm giữa chị V. với anh L. Điều đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến sự việc hai bên xô xát nhau là từ việc đi tìm một con gà đi lạc.



Giúp bạn tìm… gà

Trong đơn khởi kiện, chị V. trình bày chập choạng tối 26-3, chị ở nhà cùng mẹ ruột thì có anh C. ở cùng xóm qua nhà xin mẹ chị vào vườn tìm con gà bị thất lạc. Lát sau có anh L. cùng qua tìm gà. Nhưng do gia đình chị và gia đình anh L. có mâu thuẫn từ trước nên hai bên cự cãi nhau. Lúc này anh L. đuổi đánh mẹ chị và rồi dùng tay đánh vào đầu bên trái hai cái làm cho chị bị ngã đập đầu vào cái lu và ngã xuống mương chảy máu lỗ tai.

Sau đó, gia đình đưa chị đến BV đa khoa khu vực Cai Lậy, sau chuyển đến BV Chợ Rẫy TP.HCM và BV Tai Mũi Họng TP.HCM để điều trị. Chị V. khởi kiện yêu cầu anh L. phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe gần 18 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa chị rút một phần yêu cầu anh L. bồi thường hơn 14 triệu đồng.

Anh L. xác nhận anh C. là bạn của anh có để lạc một con gà qua vườn của mẹ chị V. Lúc này anh C. có hỏi xin phép mẹ chị V. để vào vườn tìm gà. Vì trời tối không thấy đường nên anh mới rọi đèn giúp anh C. tìm gà thì bị mẹ con chị V. chửi. Trong lúc lời qua tiếng lại anh có đẩy chị V. một cái trúng vào cái lu và ngã xuống mương.

Anh L. xác nhận thương tích của chị V. là do anh gây ra. Nhưng số tiền chị V. yêu cầu bồi thường là quá cao nên anh không đồng ý. Anh chỉ đồng ý bồi thường chi phí điều trị tại BV đa khoa khu vực Cai Lậy, còn các khoản chi phí khác thì không.





Phải bồi thường hơn 10 triệu

HĐXX nhận định nguyên nhân dẫn đến việc chị V. phải nhập viện là do hành vi trái pháp luật của anh L. gây ra, tại phiên tòa anh L. cũng thừa nhận. Ngoài ra, sự việc này công an xã cũng đã có mặt giải quyết và ra quyết định xử phạt hành chính anh L. Từ đó có căn cứ xác định thương tích của chị V. là do anh L. gây ra nên anh phải gánh chịu hậu quả.

Theo quy định của pháp luật, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Căn cứ vào Điều 584 của BLDS, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị V.

Tuy nhiên, theo HĐXX, sau khi đối chiếu với các chứng từ, hóa đơn và các chi phí điều trị của chị V. thì chỉ có cơ sở xác định tổng số tiền điều trị vết thương và bồi thường thiệt hại không như yêu cầu. Do đó, HĐXX tuyên chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của chị V., tuyên bố anh L. phải bồi thường cho chị hơn 10 triệu đồng.