Vụ tiền không đủ chuẩn lưu thông: Triệu tập 3 điều tra viên

Sáng nay, 3-5, TAND tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước” xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hưng Yên.

Vụ án này liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Lệ và Trịnh Anh Thuân, thủ quỹ và kiểm ngân của Kho nghiệp vụ phát hành thuộc NHNN chi nhánh Hưng Yên.

Đại diện NHNN Việt Nam tham dự phiên tòa vẫn là ông Tống Trịnh Toàn, Cục phó Cục Kho quỹ và Phát hành. Ông Toàn hôm nay ngồi ở vị trí dành cho “bị hại”.

Điểm đặc biệt trong phiên tòa này là 3 điều tra viên thuộc cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt theo lệnh triệu tập. Trước đó tại phiên tòa hồi cuối tháng 1-2018, các điều tra viên do bận công tác đã không thể đến tòa kịp thời theo lệnh của tòa.



Thẩm phán Nguyễn Đồng Dực chủ tọa phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Thị Lệ có 7 luật sư bào chữa. Ảnh: CHÂN LUẬN

Tại phiên xét xử sơ thẩm cuối tháng 1-2018, bị cáo Nguyễn Thị Lệ trong phần trả lời đại diện VKSDN tỉnh Hưng Yên đã giữ quyền im lặng vì “không tin VKSND” nữa. Phiên tòa đã kéo dài 3 ngày với tinh thần tranh tụng công khai theo đúng định hướng của cải cách tư pháp.

Ngày 31-1, thẩm phán Nguyễn Đồng Dực đã tuyên trả hồ sơ vì “có một số tình tiết mới, chứng cứ mới cần phải được làm rõ theo quy định của BLTTHS nhưng không thể bổ sung ngay tại phiên tòa”.

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2018, bị cáo Nguyễn Thị Lệ đã gửi đơn đến các cơ quan trung ương để kêu oan.



Bị cáo Nguyễn Thị Lệ (trái) và bị cáo Trịnh Anh Thuân tiếp tục hầu tòa. Ảnh: CHÂN LUẬN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ ngày 7-9 đến 13-11-2015, NHNN Chi nhánh Hưng Yên liên tục phát hiện nhiều vụ việc hàng trăm triệu tiền không đủ chuẩn lưu thông khi kiểm đếm. Sự việc được báo cáo lên NHNN Việt Nam. Cơ quan này đã chuyển trả 1.408 tỉ đồng tiền không đủ chuẩn lưu thông tiếp nhận từ NHNN Chi nhánh Hưng Yên trước đó để kiểm đếm. Kết quả phát hiện thiếu hụt gần 1,4 tỉ đồng.

Lệ và Trịnh Anh Thuân (kiểm ngân kho nghiệp vụ phát hành) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Ngày 31-1, TAND tỉnh Hưng Yên sau hai ngày xét xử sơ thẩm đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì bị cáo kêu oan và vụ án còn nhiều điểm chưa rõ.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và NHNN Việt Nam từng có công văn trao đổi cho thấy chính các cơ quan này cũng khó xác minh được việc mất tiền không đủ chuẩn xảy ra ở khâu nào...

Tuy nhiên, sau đó, tháng 7-2017, Cơ quan An ninh điều tra vẫn hoàn thành kết luận điều tra vụ án nói trên, nhận định việc thiếu tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại NHNN Chi nhánh tỉnh Hưng Yên là vi phạm Thông tư 01/2014 của NHNN và cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. Cơ quan An ninh điều tra khẳng định đã chứng minh được Lệ để người khác lợi dụng, rút tiền và buộc Lệ phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng không đủ chuẩn bị mất.

Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, vì xác định việc thiếu hơn 1,9 tỉ đồng là do bị rút trộm và lấy trộm hai bó tiền nên cơ quan này đã xác minh, điều tra nhưng chưa làm rõ được ai là người thực hiện hành vi tham ô tài sản. Vì vậy, cơ quan này tách vụ án tham ô ra để tiếp tục điều tra làm rõ…