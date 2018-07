Vứt rác, phải đền hàng xóm 33 triệu đồng

Mới đây, TAND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xử sơ thẩm vụ tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm giữa chị NTLC (nguyên đơn) với bà VTT (bị đơn).



Gây chuyện, đánh người

Trước đó, trong đơn khởi kiện, chị C. trình bày: Gia đình bà T. đang sử dụng phần đất lấn chiếm tại hành lang lưu không giáp với nhà chị, làm kho sản xuất sửa chữa điện lạnh gây ồn ào, thường xuyên vứt rác bẩn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình chị vì hai cửa sổ nhà chị mở ngay tại đó. Mỗi khi chị góp ý thì bà T. gây sự, nhiều lần gọi người đến đánh chửi chị, dẫn đến việc hai gia đình xô xát nhiều lần.

Khoảng 10 giờ ngày 21-12-2015, chị đi ngang nhà bà T. thì bà kiếm cớ gây sự, nói chị nhổ nước bọt vào mặt bà dù chị không hề làm việc đó. Vì vậy, giữa hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Bà T. đã xông vào giật tóc, dúi đầu chị và đập đầu chị xuống đất, làm chị bị choáng, không chống đỡ lại được. Sau đó bà T. kéo chị lại gần chỗ bếp than đang cháy, lấy viên gạch chỉ đập túi bụi vào cẳng chân chị và dùng chân đạp vào bụng, ngực của chị. Đến khi hàng xóm can ngăn thì bà T. mới chịu thả chị ra.

Ngay sau đó, chị C. có đơn trình báo tổ trưởng dân phố và công an phường. Đến ngày 24-12-2015, do bị đau nên chị đi khám. Bác sĩ yêu cầu nhập viện và chị đã điều trị thương tích tại BV đa khoa Ngô Quyền (TP Hải Phòng) từ ngày 24-12-2015 đến 3-1-2016.

Ngày 18-1-2016, Công an quận Ngô Quyền ra quyết định trưng cầu giám định thương tích của chị C. Do tỉ lệ thương tật chỉ là 8% nên Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nay chị C. khởi kiện yêu cầu bà T. phải bồi thường tổng thiệt hại hơn 33 triệu đồng.





Phải bồi thường hơn 33 triệu đồng

Quá trình giải quyết vụ kiện trên, dù TAND quận Ngô Quyền đã tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải hai lần nhưng bà T. vẫn cố tình vắng mặt không có lý do chính đáng. Do đó, tòa không tiến hành hòa giải được, cũng không tiến hành được việc lấy lời khai của bà T.

Tại phiên tòa sơ thẩm vắng mặt bà T. mới đây, HĐXX nhận định: Gia đình hai bên có quan hệ hàng xóm không bình thường từ trước, đã nhiều lần xảy ra xô xát, cãi nhau do việc vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Trong vụ bà T. hành hung chị C. ngày 21-12-2015, chị C. khai bà T. lấy viên gạch chỉ đập vào cẳng chân chị nhưng tại cơ quan công an, bà T. phủ nhận, nói dùng tay chân hai bên đánh nhau, không dùng đồ vật hay hung khí gì. Cơ quan công an không xác định được bà T. có dùng gạch chỉ đập vào chân chị C. hay không; tỉ lệ thương tật của chị C. chỉ là 8% nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy bà T. đã thực hiện hành vi xâm phạm đến sức khỏe của chị C. thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của BLDS 2015. Trên cơ sở xem xét các khoản chi phí thiệt hại, HĐXX đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của chị C., buộc bà T. phải bồi thường cho chị tổng cộng hơn 33 triệu đồng.