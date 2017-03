Bob Dylan lần đầu lên tiếng về giải Nobel văn học

Bob Dylan đã bị một thành viên trong hội đồng giải thưởng nhận xét là “kiêu ngạo” khi ông im lặng suốt hai tuần qua, kể từ khi có thông tin được nhận giải.



Tuy nhiên, trong một cuộc gọi với Sara Danius, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển, Dylan cho biết ông cảm thấy vô cùng vinh hạnh. “Thông tin mình được nhận giải Nobel khiến tôi không nói nên lời”.

Trong cuộc phỏng vấn riêng với tờ Daily Telegraph, cũng là lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi nhận giải, ông cho biết “chắc chắn” sẽ tham dự lễ trao giải thưởng “nếu như có thể”. Dylan trả lời tờ báo: “Thật khó mà tin được… tuyệt vời, không thể tin được. Ai dám mơ về một điều như vậy chứ?”.

Quỹ Nobel đã công bố chi tiết cuộc trò chuyện giữa Dylan và Danius vào hôm 28-10, đồng thời cho biết Bob Dylan vẫn chưa quyết định liệu có “tham dự bất kỳ sự kiện nào trong tuần lễ Nobel ở Stockholm vào tháng 12 hay không”.



Bob Dylan được xem là một huyền thoại trong giới âm nhạc Mỹ. Ảnh: PA

Người phát ngôn của Dylan hiện vẫn chưa trả lời về thông báo trên. Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển Sara Danius đã so sánh những tác phẩm của Bob Dylan với những nhà văn Hy Lạp cổ đại như Homer và Sappho. Đáp lại những nhận xét này, ông nói: “Tôi cũng cho là vậy, theo một vài mặt nào đó. Một số bài hát của tôi, như Blind Willie, The Ballad of Hollis Brown, Joey,… cũng mang phong cách Homeric.



Nhạc sĩ Bob Dylan từ chối bình luận về ý nghĩa của bài hát, thứ mang đến cho ông giải Nobel, mà chỉ nói: “Tôi sẽ để người nghe tự cảm nhận những lời hát ấy”.

“Bạn phải luôn nghĩ đến việc bạn viết bài hát cho ai và viết để làm gì” - nhạc sĩ 75 tuổi nói thêm. “Mọi thứ đáng giá đều phải đổi bằng thời gian. Bạn phải viết hàng trăm bài hát dở thì mới có được một bài hát hay. Bạn cũng sẽ phải hy sinh rất nhiều điều mà bạn vốn chưa hề chuẩn bị. Dù thích hay không thích thì bạn cũng đơn độc trong hành trình ấy và theo đuổi vì sao của riêng mình” - nhạc sĩ Bob Dylan chia sẻ về sự nghiệp sáng tác nhạc.

Bob Dylan được trao giải thưởng Nobel Văn học vào ngày 13-10, do ông đã tạo ra một cảm thức thơ mới thông qua những bài nhạc Mỹ tuyệt vời truyền thống”.

Tuy nhiên, suốt hai tuần sau khi được công bố giải thưởng, Bob Dylan đều yên lặng. Điều này khiến ông bị chỉ trích và làm dấy lên những suy đoán rằng có thể ông sẽ từ chối giải thưởng.