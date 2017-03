Dân Mỹ chết vì súng hơn chết vì chiến tranh

Thông tin trên đã được Trung tâm An toàn Cộng đồng Virginia, một tổ chức ủng hộ kiểm soát việc dùng súng công bố và được tổ chức PolitiFact mới đây xác nhận sau khi tiến hành so sánh dựa trên những dữ liệu mới nhất.



PolitiFact cho biết từ thời Cách mạng Mỹ đến tháng 12-2014, có 1,2 triệu người Mỹ đã chết trong các cuộc chiến tranh.

Tuy nhiên, báo cáo của một nhà sử học thuộc Đại học Binghamton hồi năm 2012 lại ước tính số người chết trong Nội chiến Mỹ nhiều hơn 20%, từ đó có thể rút ra được số người chết vì chiến tranh sẽ tăng lên mức 1,4 triệu.

Trong khi đó, số người chết vì súng từ năm 1968 đến năm 2014 đã lên đến gần 1.5 triệu người. Trong số đó có 63% số người chết là do dùng súng tự tử và 33% người bị giết bằng súng.



Chính quyền Mỹ đang thắt chặt việc mua bán và sử dụng súng tại nước này. (Ảnh: Opposingviews)

PolitiFact không tìm được số liệu người chết do súng trước năm 1968. Do đó, cộng với những năm không tìm thấy số liệu đó thì tổng số người chết do súng kể từ vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy chắc chắn sẽ lớn hơn 1,5 triệu (lớn hơn 1,4 triệu).

Hồi đầu tháng hai này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp chống bạo lực, trong đó có việc xóa bỏ những kẻ hở trong việc mua súng mà cho phép người mua sở hữu súng mặc dù không cần cung cấp thông tin cá nhân.