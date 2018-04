Được và mất khi ông Trump quyết rút quân khỏi Syria

Tờ The Washington Post dẫn lời một số thủ lĩnh YPG ngày 5-4 cho rằng IS đang có dấu hiệu hồi phục ở phía Đông Syria. Theo các quan chức này, sẽ phải mất nhiều năm nữa Mỹ mới diệt được hoàn toàn IS. Trong khi đó, trả lời hãng tin Sputnik ngày 5-4, đại diện SDF đánh giá liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu vừa có một số bước đi tăng hiện diện ở thị trấn Manbij của Syria. Đại diện SDF nhận định diễn biến này cho thấy Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ đã không đạt được thỏa hiệp về vấn đề Manbij. _______________________________ Hiện Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, phần lớn đang hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với quân chủ lực là YPG để tiến đánh IS ở các tỉnh phía Đông nước này.