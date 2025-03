Israel tuyên bố hiện diện quân sự vô thời hạn ở Syria 13/03/2025 07:10

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng nước này sẵn sàng hiện diện quân sự vô thời hạn ở miền nam Syria vì lý do an ninh.

Ngày 12-3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng lực lượng nước này đang chuẩn bị cho việc ở lại miền nam Syria “vô thời hạn”, theo tờ The Guardian.

Israel đã mở rộng hiện diện quân sự trên đất Syria từ tháng 12-2024, sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ.

“Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng ở lại Syria vô thời hạn. Chúng tôi sẽ kiểm soát khu vực an ninh tại Hermon và đảm bảo toàn bộ vùng an ninh ở miền nam Syria được phi quân sự hóa, không có vũ khí và mối đe dọa nào” - ông Katz nói khi có chuyến thăm tại núi Hermon (phía Syria).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: AFP

Ông Katz cho rằng việc triển khai quân tại núi Hermon là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng Israel ở miền bắc Israel và các khu vực biên giới đang tranh chấp.

“Mỗi sáng khi [Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa] mở mắt trong dinh tổng thống tại Damascus, ông ấy sẽ thấy Lực lượng Phòng vệ Israel theo dõi từ đỉnh Hermon và nhớ rằng chúng tôi đang ở đây, kiểm soát toàn bộ khu vực an ninh ở miền nam Syria, để bảo vệ người dân trước mọi mối đe dọa từ ông ấy và các đồng minh thánh chiến” - tờ The Times of Israel dẫn lời ông Katz.

Ông Katz nói thêm rằng vào rạng sáng 12-3 Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công hơn 40 mục tiêu ở miền nam Syria “để thực hiện chính sách” của Israel ở khu vực này.

Theo The Times of Israel, Israel đã thiết lập 9 tiền đồn quân sự bên trong lãnh thổ Syria, trong đó có 2 vị trí trên đỉnh núi Hermon. Một số tiền đồn được xây dựng tại các vị trí cũ của quân đội Syria.

Chính phủ lâm thời Syria chưa bình luận về phát ngôn của ông Katz.