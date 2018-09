Iran: Đoàn diễu binh bị xả súng, gần 80 người thương vong

Ngày 22-9, buổi lễ diễu binh đánh dấu 38 năm ngày Iraq tấn công Iran, tại TP Ahvaz, tỉnh Khuzestan (tây nam Iran) biến thành thảm họa khi một nhóm tay súng xả súng ồ ạt vào đoàn diễu binh, quan chức chính phủ và người dân đứng xem.





Một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị thương trong vụ tấn công vào lễ diễu binh đánh dấu 38 năm ngày Iraq tấn công Iran, tại TP Ahvaz (tây nam Iran) ngày 22-9 được đưa đi cấp cứu. Ảnh: ISNA



Số liệu mới nhất, theo hãng tin nhà nước IRNA có ít nhất 24 người chết, 53 người bị thương. Trong số người chết có ít nhất tám binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, có 20 binh sĩ lực lượng này bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan, ông Gholamreza Shariati nói với IRNA rằng có hai tay súng bị giết và hai tay súng khác bị bắt.

Truyền hình địa phương đưa hình ảnh hiện trường sau thời điểm xả súng cho thấy các nhân viên y tế đang cố gắng cứu chữa các binh sĩ bị thương, xung quanh đầy nhân viên an ninh trao đổi to tiếng với nhau.

Hãng tin ISNA (Iran) đưa một số hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy các binh sĩ bị thương máu dính đầy trang phục cố gắng giúp nhau rời khỏi hiện trường.

Một trang tin địa phương ở tỉnh Khuzestan đưa một đoạn video cho thấy hàng loạt binh sĩ ngã nằm sóng soài trên mặt đất trong lúc tiếng súng nổ vang rền.



Hàng loạt binh sĩ nằm trên mặt đất thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: EPA



“Các lực lượng an ninh đã khôi phục an ninh ở khu vực nhưng cuộc diễu binh bị gián đoạn hoàn toàn. Có người bị giết nhưng chúng tôi chưa có được con số” – một nhà báo đưa tin tại hiện trường nói qua điện thoại trên sóng truyền hình quốc gia Iran khi đưa tin trực tiếp.

Bối cảnh diễn ra xả súng chưa được rõ. Theo thông tin từ truyền hình nhà nước Iran thì tiếng súng nổ phát ra từ một công viên gần đó. Theo hãng tin Fars thì có hai tay súng mặc đồng phục khaki chạy trên một chiếc mô tô thực hiện vụ xả súng.

Theo hãng tin nhà nước IRNA thì các tay súng mặc trang phục của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và nhắm vào một khu vực có các chỉ huy quân đội và cảnh sát ngồi.



Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công làm gần 80 người thương vong. Ảnh: REUTERS



Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Ramazan Sharif nói với hãng tin ISNA rằng các phiến quân Ả Rập là thủ phạm, nhưng không nói chi tiết. Trước đây từng xảy ra việc các phiến quân Ả Rập trong khu vực tấn công các đường ống dẫn dầu ở TP Ahwaz.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran ngay lập tức mô tả thủ phạm với cụm từ “các tay súng takfiki” – thường được dùng mô tả các tay súng IS. Iran có vai trò lớn trong cuộc chiến đánh IS ở Iraq và giúp chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đánh IS ở Syria. Trong số các lực lượng tham gia đánh IS ở các nước có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.



Trong số người chết có tám binh sĩ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, 20 người thuộc lực lượng này bị thương. Ảnh: AFP

Phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngay lập tức lên tiếng cáo buộc thủ phạm tấn công là các nước đối đầu Iran trong khu vực. Trên Twitter, ông Zarif nói các tay súng là “những tên khủng bố được một thể chế nước ngoài tuyển mộ, được huấn luyện, được vũ trang và được trả tiền”, tuy nhiên không nói cụ thể là nước nào.

“Iran sẽ phản ứng nhanh và quyết liệt để bảo vệ tính mạng người dân Iran” – ông Zarif viết trên Twitter.