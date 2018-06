Nga rút 1.140 quân, 27 chiến đấu cơ khỏi Syria

Phát biểu tại một buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên đại học quân sự ở điện Kremlin ngày 28-6, Tổng thống Putin cho biết, Nga đã bắt đầu rút quân kể từ chuyến thăm của ông đến căn cứ không quân Khmeimim tại Syria hồi tháng 12 năm ngoái, theo Press TV.



Binh sĩ Nga tại lối vào trại al-Wafideen chờ sự xuất hiện của các xe buýt chở các thành viên nhóm khủng bố Jaish al-Islam Takfiri và người nhà sơ tán khỏi thị trấn Douma, Đông Ghouta hôm 12-4. Ảnh: AFP



“Như các bạn biết đấy, chúng tôi đã bắt đầu rút lực lượng của mình kể từ chuyến thăm căn cứ Khmeimim của tôi. Việc rút lực lượng vẫn đang tiếp tục. Trong vài ngày qua, 13 chiến đấu cơ, 14 trực thăng cùng 1.140 nhân viên quân sự đã được rút về” – ông chủ điện Kremlin cho biết.



Căn cứ Khmeimin ở tỉnh Latakia, Tây Syria là căn cứ không quân cố định của Nga ở Syria, sát ngay sân bay quốc tế Bassel al-Assad.

Tổng thống Putin cho hay việc rút lực lượng Nga khỏi Syria đang tiếp tục trong bối cảnh binh sĩ chính phủ Syria dưới sự yểm trợ trên không của Nga đã giải phóng gần hết lãnh thổ từng do phiến quân kiểm soát.



Tổng thống Putin theo dõi quân nhân tập luyện trong chuyến thăm căn cứ Khmeimim ở tỉnh Latakia, Syria. Ảnh: AP



Các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành nhiều cuộc vây ráp trên không nhằm vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Takfiri thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như các tổ chức khủng bố khác ở Syria. Nga can thiệp quân sự ở Syria vào 30-9-2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.



Những trận không kích từ phía Nga đã giúp lực lượng chính phủ Syria tiến gần hơn tới chiến thắng trước các nhóm vũ trang chống chính phủ Damascus.

Đến tháng 3-2016, Tổng thống Putin đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng Nga tại Syria, nói rằng động thái này có thể khuyến khích hòa bình trong khu vực. Thế nhưng, lực lượng Nga đã quay trở lại Syria sau nhiều vòng hòa đàm liên quan tới các nhóm khủng bố chống chính phủ Damascus do Liên Hiệp Quốc làm trung gian thất bại.

Hồi tháng 12-2017, ông Putin bất ngờ thăm căn cứ không quân Khmeimim của Nga tại tỉnh Latakia, Syria và đề nghị rút quân khỏi nước này với lý do "sứ mệnh đã hoàn thành". Ngoài ra, Nga vẫn triển khai các lực lượng chiến lược tại Syria.



Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ hai từ phải sang) và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad (thứ hai từ trái sang) thị sát một buổi duyệt binh tại căn cứ không quân Khmeimim hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: PRESS TV



IS đã phát động một chiến dịch đẫm máu và tàn phá ở Syria năm 2014 và kiểm soát phần lớn lãnh thổ.

Cũng trong năm 2014, Mỹ cùng với đồng minh gồm 60 quốc gia đã mở một cái gọi là chiến dịch chống IS. Tuy nhiên, chiến dịch đánh IS của liên quân Mỹ không đem lại hiệu quả mấy, thay vào nhiều lần bị cáo buộc tấn công và giết chết dân thường, cản trở các chiến dịch chống IS của chính phủ Syria.



Chính phủ Tổng thống Assad sau đó đã tranh thủ được sự giúp sức của các cố vấn quân sự Iran và không quân Nga, đẩy lùi những kẻ khủng bố ở nhiều nơi thuộc Syria. Quốc gia Ả Rập cuối năm ngoái đã tống khứ IS khỏi những thành trì đô thị của chúng, dẫu một số tàn dư khủng bố thỉnh thoảng vẫn còn tấn công vào dân thường và binh sĩ chính phủ Syria.