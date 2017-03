Người ăn bún chả với Tổng thống Obama là ai?

Người ăn bún chả cùng Tổng thống Obama tại nhà hàng Hương Liên ở Hà Nội tối 23-5 là ông Anthony Bourdain, một đầu bếp trứ danh, một tác gia và là người dẫn chương trình về ẩm thực và du lịch thế giới của đài CNN (Mỹ).



Clip bữa ăn này nằm trong một show truyền hình thực tế "Anthony Bourdain Parts Unknown." sẽ được chiếu trên đài CNN vào tháng 9 tới, ông Anthony Bourdain viết trên tài khoản Instagram của mình vào lúc 10 giờ 45 tối 23-5.



Hình ảnh bữa ăn giữa Tổng thống Obamavà ông Anthony Bourdain được ông Bourdain đưa lên trang Instagram tối 23-5. (Ảnh: INSTAGRAM)

Ông Anthony Bourdain cho biết bữa ăn này do ông mời Tổng thống Obama. Bữa ăn cho hai người chỉ có giá tương đương 6 USD.



“Ghế nhựa thấp, bún chả rẻ nhưng mà ngon, bia Hà Nội ướp lạnh”, “Tổng tiền thanh toán cho bữa bún chả với Tổng thống là 6 USD. Tôi trả hóa đơn.”

Theo ông Anthony Bourdain, kỹ năng dùng đũa của Tổng thống Obama rất tốt.



Hình ảnh bữa ăn giữa Tổng thống Obamavà ông Anthony Bourdain được ông Bourdain đưa lên trang Instagram tối 23-5. (Ảnh: INSTAGRAM)

Bữa tối bún chả là một phần kế hoạch trong chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama – chuyến đi thứ 19 của ông tới khu vực này kể từ khi ông nhậm chức tổng thống năm 2008.



Báo New York Post (Mỹ) cho biết Tổng thống Obama đã luyện được thói quen xuất hiện không chuẩn bị trước trong các chương trình truyền hình. Có thể kể đến việc ông lái xe cùng người dẫn chương trình Jerry Seinfeld khi tham gia chương trình “Comedians in Cars Getting Coffee” và học các kỹ năng sống sót từ nhà thám hiểm Bear Grylls trong chương trình "Running Wild."phát trên đài NBC (Mỹ) năm 2015.