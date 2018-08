Ông trùm IS trúng không kích 'nằm liệt giường', nội bộ lục đục

Tờ AlSumaria News dẫn nguồn tin an ninh cho biết thủ lĩnh tối cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là nằm liệt giường sau khi lực lượng Iraq không kích nhằm vào ông ta khi đang họp với nhiều thủ lĩnh IS khác ở Syria hồi tháng 6 năm ngoái.



Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Iraqi News

“Các chiến đấu cơ của Iraq đã không kích vào lãnh thổ Syria hồi tháng tháng 6 năm ngoái, nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh IS, trong đó có thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi”- nguồn tin nói với AlSumaria News ngày 13-8.



Cũng theo nguồn tin, trận không kích khiến al-Baghdadi bị thương nặng, nằm liệt giường và không thể tiếp tục công việc điều hành tổ chức khủng bố khét tiếng này. Cuộc không kích cũng khiến nhiều thủ lĩnh cấp dưới của IS bị thương hoặc thiệt mạng. Do vậy, các chỉ huy của IS đã nhất trí chọn tên Abu Othman al-Tunisi kế nhiệm al-Baghdadi. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm al-Tunisi đã gây ra căng thẳng nội bộ IS.

Al-Baghdadi vốn là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Tháng 10-2011, Mỹ chính thức liệt al-Baghdadi vào danh sách những kẻ khủng bố. Quân đội Mỹ đã treo giải 25 triệu USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt sống hoặc tiêu diệt tên này.

Cũng kể từ đó có không ít thông tin nói rằng al-Baghdadi đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, những thông tin trên đều không có kiểm chứng. Các thông tin về al-Baghdadi cũng không còn xuất hiện kể từ tháng 9-2017 khi ông ta kêu gọi những người ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào phương Tây và tiếp tục cố thủ ở Syria và Iraq.