Ông Trump thay đổi kế hoạch nhậm chức vào phút chót, có tiền lệ không? 18/01/2025 15:20

(PLO)- Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tổ chức lễ nhậm chức bên trong Điện Capitol do thời tiết xấu, dự kiến có thể là lễ nhậm chức tổng thống Mỹ lạnh nhất kể từ năm 1985.

Ngày 18-1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo rằng lễ nhậm chức của ông sẽ được tổ chức bên trong Điện Capitol (quốc hội Mỹ) do thời tiết lạnh giá, theo hãng tin Reuters.

"Tôi đã quyết định diễn văn nhậm chức, cùng với các bài phát biểu và lời cầu nguyện khác, sẽ được trình bày tại sảnh Rotunda (Nhà tròn) của Điện Capitol, nơi cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng sử dụng vào năm 1985 khi thời tiết quá lạnh" - ông Trump chia sẻ trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Thay đổi kế hoạch vì thời tiết xấu

Nhiệt độ vào buổi trưa ngày 20-1, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, dự kiến dao động quanh mức - 6,6 độ C – thấp hơn khoảng 20 độ so với mức trung bình thông thường.

Gió mạnh với vận tốc từ 16 đến 32 km/giờ, có thể đạt tới 48 km/giờ, sẽ khiến nhiệt độ gió lạnh cảm nhận chỉ còn khoảng -12 độ C vào ban ngày và giảm xuống mức - 13 đến - 18 độ C vào ban đêm.

Thời tiết ngày 20-1 dự kiến khô ráo nhưng cực kỳ lạnh và có gió lớn, đặt ra thách thức lớn cho tất cả những người tham dự sự kiện.

"Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Điều kiện thời tiết này đặc biệt nguy hiểm cho hàng chục nghìn cảnh sát, người ứng cứu khẩn cấp, chó nghiệp vụ, ngựa, và hàng trăm nghìn người ủng hộ sẽ phải đứng ngoài trời trong nhiều giờ. Dù sao đi nữa, nếu bạn quyết định đến, hãy mặc thật ấm!" - ông Trump viết.

Theo đài CNN, liên quan vấn đề thời tiết cực đoan, nhóm của ông Trump đã lên kế hoạch để ông và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance tuyên thệ tại sảnh Rotunda. Đồng thời, một số sự kiện lễ hội cũng có thể diễn ra tại Đấu trường Capital One.

"Chúng tôi sẽ mở cửa Đấu trường Capital One vào ngày 20-1 để phát trực tiếp sự kiện lịch sử này và tổ chức Lễ diễu hành của Tổng thống. Tôi sẽ tham gia cùng người ủng hộ tại đây sau khi tuyên thệ nhậm chức” - theo ông Trump.

Ủy ban Quốc hội chung về Lễ nhậm chức xác nhận yêu cầu của Tổng thống đắc cử và thông báo rằng lễ nhậm chức thứ 60 sẽ được chuyển vào sảnh Rotunda. Tuy nhiên, Rotunda chỉ có thể chứa khoảng 700 người, trong khi hàng nghìn khách có vé dự kiến sẽ không thể tham dự trực tiếp.

Ủy ban cho biết sẽ hướng dẫn khách xem buổi lễ từ "các địa điểm phù hợp" và đang chỉ định các khu vực xem trực tiếp. Vé vào Bục phát biểu của Tổng thống và vé dành cho thành viên Quốc hội sẽ được ưu tiên.

Tăng cường an ninh cho sự kiện

Các cơ quan an ninh, bao gồm Sở Mật vụ, Cảnh sát Điện Capitol và Sở Cảnh sát thủ đô Washington DC, đang điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo an ninh cho sự kiện trong nhà. Điều này có thể làm giảm bớt một số thách thức so với kế hoạch tổ chức ngoài trời, nhưng vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Rotunda sẽ được bảo vệ theo tiêu chuẩn an ninh áp dụng cho các bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Đối với những người không thể vào Rotunda, Đấu trường Capital One với sức chứa hơn 20.000 người sẽ là địa điểm chính để xem lễ nhậm chức trực tiếp.

Các cơ quan chức năng đã dựng gần 50 km hàng rào và huy động khoảng 25.000 nhân viên an ninh cùng quân đội để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Ban tổ chức sẽ trao vé như một kỷ vật cho những khách không thể tham dự trực tiếp, đánh dấu sự kiện lịch sử này.

Nhân viên an ninh đang lắp ráp một công trình tại Rotunda (nhà tròn) của Điện Capitol để chuẩn bị cho lễ nhậm chức 20-1 tới. Ảnh: GETTY IMAGES

Có tiền lệ không?

Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên chuyển lễ nhậm chức vào trong nhà vì thời tiết lạnh giá, theo tạp chí TIME.

Năm nay, ngày nhậm chức được dự đoán sẽ lạnh nhất kể từ năm 1985, khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai trong thời tiết gần -14 độ C. Ông Reagan đã chọn tổ chức lễ tuyên thệ bên trong Rotunda của Điện Capitol. Các cuộc diễu hành, vốn có xe trượt tuyết do 21 chú chó husky Alaska kéo, đều bị hủy bỏ.

Năm 1909, Tổng thống William Taft đã tuyên thệ nhậm chức bên trong phòng Thượng viện vì một trận bão tuyết khiến tuyết rơi dày khoảng 25 cm tại Washington DC. Mặc dù vậy, cuộc diễu hành vẫn diễn ra với 20.000 người tham gia.

Trước đó, vào năm 1841, Tổng thống William Henry Harrison đã không mặc áo khoác hoặc đội mũ trong buổi lễ kéo dài 2 giờ ngoài trời lạnh giá. Ông Harrison bị cảm lạnh, dẫn đến viêm phổi và qua đời một tháng sau đó.

Một số tổng thống khác vẫn kiên quyết tổ chức lễ nhậm chức ngoài trời dù thời tiết khắc nghiệt. Ông John F. Kennedy đã tuyên thệ khi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -5 độ C. Ngày trước lễ nhậm chức, tuyết rơi dày 20 cm "làm tê liệt" Washington DC, buộc các kỹ sư Quân đội Mỹ phải làm việc suốt đêm để dọn tuyết kịp thời cho buổi lễ và cuộc duyệt binh, theo tờ The Washington Post.