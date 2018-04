Ông Trump sẽ quyết định đáp trả Syria trong 48 giờ nữa

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng hôm 9-4 rằng cuộc tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, vùng Đông Ghouta, Syria khuya 7-4 là man rợ và không được phép xảy ra lần nữa, theo Straits Times.

“Đó là một vụ tấn công tàn bạo, thật kinh khủng. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong vòng 24-48 giờ nữa” – TASS dẫn lời ông Donald Trump nói.



Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sớm đưa ra quyết định đáp trả Syria. Ảnh: AFP

“Nếu đó là do người Nga, nếu là do Syria, nếu là do Iran hay nếu là do tất cả bọn họ, chúng tôi sẽ giải quyết” – ông Trump tuyên bố, thêm rằng mọi lựa chọn đáp trả đang được tính đến.



Khi được hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hay không, ông Trump đáp lời: “Có thể. Và nếu ông ấy có vai trò trong vụ tấn công thì sẽ rất, rất gay go đấy”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã họp nội các và sau đó ăn tối với các tướng lĩnh hàng đầu, nói với báo giới rằng: “Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn quân sự và chúng tôi sẽ sớm cho các bạn biết thôi… có lẽ là sau khi sáng tỏ sự thật”.

“Chúng ta không thể chứa chấp các hành động tàn tạo như tất cả chúng ta đã chứng kiến. Chúng ta không thể để nó xảy ra lần nữa. Nhất là khi chúng ta có thể bởi sức mạnh của Mỹ, bởi quyền lực của đất nước chúng ta, chúng ta có thể chấm dứt điều đó” – ông Trump nhấn mạnh.

Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng đã tổ chức một cuộc họp sáng ngày 10-4 để thảo luận về vụ tấn công ở Syria, một nguồn thạo tin cho biết, theo Straits Times. Cuộc họp diễn ra khi căng thẳng ở Trung Đông dâng cao bằng sự kiện căn cứ không quân T-4 của Syria bị nã loạt tám tên lửa sáng 9-4 mà nghi là do các chiến đấu cơ Israel thực hiện.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên sau một phiên họp khẩn bão tố của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York. Tại cuộc họp, đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phản đối đề nghị của Mỹ về việc kêu gọi cơ quan này tổ chức một cuộc điều tra tìm ra thủ phạm vụ tấn công hóa học ở Douma.

Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cảnh báo Mỹ sẽ hành động bất chấp kết quả cuộc tranh luận ở LHQ. Ngoài ra, các đồng minh Pháp và Anh cũng đã tuyên bố hành động chung để đáp trả những gì truyền thông thế giới đưa tin là “một vụ tấn công khí chlorine” khuya 7-4 ở Douma. Bà Haley thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ hành động, nhưng cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng đáp trả.

Về phía Nga, ông Nebenzia cảnh báo rằng một cuộc tấn công quân sự Mỹ nhằm vào Syria có thể dẫn tới “hậu quả khôn lường”, nhấn mạnh rằng khí chlorine hay sarin không được xác nhận là được sử dụng trong vụ tấn công. Đại sứ Nga còn nói rằng Moscow đã thông báo với Mỹ rằng nước này sẽ không cho phép lực lượng trên bộ của Nga ở Syria rơi vào tình thế nguy hiểm.

Sáng ngày 9-4, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho hay ông sẽ “không loại trừ bất cứ điều gì vào lúc này” khi được phóng viên hỏi có phải Mỹ đang cân nhắc tấn công quân sự, kể cả không kích, vào Syria hay không.

Mỹ đáp trả cùng đồng minh?

Một quan chức Mỹ cùng ngày nói với Reuters rằng Mỹ đang cân nhắc cách đáp trả quân sự đa quốc gia khi các chuyên gia liệt kê một số cơ sở then chốt có thể là mục tiêu khả thi.



Xe tăng Syria ở thị trấn Douma hôm 8-4. Ảnh: AFP

Trong khi đó, các chuyên gia về chiến tranh Syria cho hay Pháp và thậm chí có thể có cả Anh và các đồng minh Trung Đông của Mỹ là các đối tác tiềm năng trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Mỹ.



Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pierce trả lời báo giới rằng Anh “muốn bắt đầu bằng một cuộc điều tra thích đáng hơn”, song tất cả lựa chọn đang được tính đến và London đang liên lạc chặt chẽ với đồng minh Mỹ và Pháp.

Các chuyên gia suy đoán cuộc tấn công trả đũa nếu xảy ra khả năng sẽ nhắm vào các cơ sở được đề cập trong các báo cáo về những vụ tấn công hóa học ở Syria trong quá khứ.

Theo chuyên gia, các cuộc tấn công nếu có sẽ nhắm vào các cơ sở, trong đó gồm căn cứ không quân Dumayr – căn cứ của trực thăng Mi-8 của Syria. Căn cứ này cũng xuất hiện trên mạng xã hội liên quan tới vụ tấn công hóa học ở Douma mới đây.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết bất kỳ dự tính nào cho một cuộc tấn công nhắm vào Syria đều có thể tập trung vào các mục tiêu có liên hệ với chương trình vũ khí hóa học của Syria, đồng thời Mỹ sẽ tìm cách tránh lây lan khí độc ở các khu vực dân cư.