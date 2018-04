Tổng Thư ký LHQ kêu gọi Mỹ-Anh-Pháp tôn trọng Hiến chương LHQ

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres khuya 13-4 ra tuyên bố cảnh báo các nước thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) không leo thang ở Syria, tránh mọi hành động có thể làm xấu hơn tình hình.



“Tôi kêu gọi các thành viên HĐBA thống nhất và thể hiện trách nhiệm. Tôi đề nghị tất cả thành viên thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh nguy hiểm này, tránh mọi hành động có thể leo thang tình hình và làm tồi tệ thêm sự đau đớn của người dân Syria”.



Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đề nghị Mỹ-Anh-Pháp hành động phù hợp Hiến chương LHQ. Ảnh: AP



Ông Guterres đề nghị các nước Mỹ-Pháp-Anh phải có bổn phận hành động phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

“Tôi đã và đang theo dõi chặt các thông tin về đợt không kích Syria do Mỹ-Pháp-Anh thực hiện. Các nước phải có bổn phận hành động phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đặc biệt khi xử lý các vấn đề về hòa bình và an ninh. Hiến chương LHQ rất rõ ràng về những điều này. Trách nhiệm hàng đầu của HĐBA là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” - theo ông Guterres.

Ông Guterres cũng kêu gọi các nước thành viên HĐBA thống nhất một thỏa thuận thành lập một cơ chế trừng phạt những nước sử dụng vũ khí hóa học.

“Bất kỳ động thái sử dụng vũ khí hóa học nào đều ghê tởm. Hậu quả nó gây ra quá khủng khiếp. Tôi đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với việc HĐBA không đồng ý thông qua một cơ chế buộc trách nhiệm hiệu quả việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Tôi đề nghị HĐBA thể hiện trách nhiệm của mình và lấp đi lỗ hổng này. Tôi sẽ tiếp tục gắn kết với các nước thành viên để đạt được mục tiêu này” - ông Guterres tuyên bố.