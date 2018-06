Bé trai bị đạn bị găm vào trán vì súng bắn chim cướp cò

Tối 28-6, tin từ BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết Khoa cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai (33 tháng tuổi) từ Bình Thuận chuyển đến với chẩn đoán vết thương sọ não trán.



Hình ảnh dị vật trong trán bé. Ảnh: BV

Qua khai thác bệnh sử, cậu của bé chế tạo súng có đạn bằng viên bi để săn bắn chim để ở nhà. Sau đó, bé và chị em lấy súng chơi, vô tình làm súng bóp cò, viên bi bay thẳng vào trán bé, xuyên sâu vào bên trong. Gia đình vội đưa bé đến BV ở tỉnh Bình Thuận xử trí ban đầu và được chuyển lên tuyến trên.

Tại khoa cấp cứu BV Nhi Đồng 2, bé vẫn tỉnh táo, quấy khóc. Qua thăm khám, ghi nhận một vết thương hình tròn vùng trán phải, trên bờ hốc mắt khoảng 2cm, máu và dịch não tuỷ chảy ra theo nhịp đập, bờ viên bi còn lấp ló qua vị trí tổn thương.

Bé được chuyển mổ khẩn để lấy dị vật, đồng thời kiểm tra các tổn thương trong nhu mô não.



Loại viên bi được lấy ra từ trán bé. Ảnh: Internet

Trong quá trình mổ, ghi nhận viên bi gần như xuyên hoàn toàn qua lớp xương sọ, làm vỡ mảnh xương sọ đâm vào nhu mô não, làm rách màng cứng, chảy dịch não tuỷ và dập nhu mô não trán.

May mắn cho bé là do viên bi kích thước to, lực súng bắn ra không cao nên viên bi không xuyên quá sâu vào bên trong nhu mô não gây tổn thương não nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy viên bi, cầm máu và khâu vá chỗ rách màng cứng, làm sạch vết thương. Sau phẫu thuật, bé đã tỉnh táo, hiện đang được điều trị để ngăn ngừa viêm màng não, động kinh.



Trước đây, BV Nhi Đồng 2 cũng đã tiếp nhận vài trường hợp tổn thương não do đạn của súng tự chế gây ra, có bé đã tử vong.

Các gia đình nên cẩn trọng với những vật dụng tự chế, vật sắt nhọn, để xa tầm tay trẻ phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.