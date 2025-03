Kiến nghị bỏ quy định về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 12/03/2025 14:35

Sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Bạc Liêu có ý kiến gửi Bộ Y tế phản ánh khi người dân mua BHYT thì được Quỹ BHYT Việt Nam đảm bảo quyền lợi khi tham gia khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

Vậy nên, cử tri kiến nghị không cần thiết phải quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là ở cấp nào, mà ở bất kỳ bệnh viện nào, người dân đều có thể khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu nhằm phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời tạo lập hồ sơ sức khỏe cho người tham gia BHYT.

Hiện nay, người dân có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào gần nơi công tác, cư trú hoặc sinh hoạt.

Theo quy định tại Luật số 51/2024 sửa đổi bổ sung một số điều Luật BHYT, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào tương đương với cơ sở ban đầu, cũng như tại bất kỳ cơ sở cấp ban đầu nào trên toàn quốc.

Quy định này còn giúp quản lý các bệnh mạn tính, theo dõi và cấp thuốc phù hợp cho người tham gia BHYT.

Ngoài ra, ngày 1-1-2025, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Trong đó gồm:

(1) Danh mục 62 bệnh hiếm và bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện, người bệnh vẫn được hưởng 100% mức hưởng BHYT;

(2) Quy định về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và quy định chuyển người bệnh về cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

Các văn bản này giúp cho công tác khám, chữa bệnh BHYT được thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc quy định nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhằm phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh minh hoạ: TT

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Bạc Liêu cũng phản ánh việc người dân khi tham gia mua BHYT lần đầu thì thời gian để được sử dụng thẻ BHYT là 30 ngày sau khi mua, thời gian quy định như vậy là quá dài, ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng của người mua BHYT.

Do đó, cử tri kiến nghị xem xét, quy định lại thời gian được sử dụng thẻ sớm hơn trong việc khám chữa bệnh, điều này nhằm tăng tính thuyết phục cho việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT của các địa phương.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết theo quy định tại Điều 16 của Luật BHYT, đối với các nhóm tham gia BHYT lần đầu, thời gian thẻ BHYT có giá trị sử dụng được quy định như sau:

- Đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm do ngân sách nhà nước đóng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay từ ngày đóng BHYT;

- Đối với nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (bao gồm người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên), nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (trừ các đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm do ngân sách nhà nước đóng), hoặc nhóm tham gia BHYT không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

Quy định này nhằm đảm bảo trách nhiệm tham gia BHYT liên tục, hạn chế tình trạng chỉ tham gia BHYT khi mắc bệnh. Như vậy, với các quy định hiện hành, phần lớn người tham gia BHYT lần đầu đều được sử dụng thẻ BHYT ngay từ ngày đóng BHYT, trừ các trường hợp thuộc nhóm quy định phải chờ 30 ngày như đã nêu trên.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.