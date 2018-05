Bị cắn đứt tai khi đang nhậu với bạn

Sáng 4-5, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt BV E (Hà Nội) cho biết sau khi thành lập được ít giờ, nơi đây đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhân bị cắn đứt vành tai bên trái khi đang nhậu với bạn.

Bệnh nhân là anh CVM (27 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được các các bác sĩ ở khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt - BV E, phẫu thuật tái tạo vành tai thành công.



Trước đó, bệnh nhân M. nhập viện trong tình trạng có nhiều vết trầy xước ở vùng mặt, chảy máu. Đặc biệt, bệnh nhân có tổn thương khuyết lớn ở vành tai trái, mất toàn bộ vùng gờ luân và một phần dái tai. Vết thương gây chảy máu nhiều, nham nhở mất và lộ sụn vành tai có khả năng gây nhiễm trùng sụn vành tai. Điều đáng nói, mảnh tai đã đứt của anh M. không được tìm thấy.



Vành tai bị cắn đứt của bệnh nhân

Bệnh nhân đã được sơ cấp cứu và cho dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng vết thương. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, ThS-BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt đã chỉ định phẫu thuật tái tạo lại vành tai nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng hứng sóng âm của vành tai.



ThS Minh cho biết do không tìm thấy mảnh tai rời của bệnh nhân, cộng với vết tổn thương quá lớn nên các bác sĩ quyết định sử dụng phần vạt da sau tai để phẫu thuật tái tạo vành tai trái cho bệnh nhân trong hai thì.



Ca phẫu thuật tái tạo vành tai cho bệnh nhân

Ở thì thứ nhất, các bác sĩ sử dụng trụ da sau tai để che phủ tổn thương (phần khuyết của vành tai). Ở thì thứ hai, các bác sĩ tiếp tục cắt cuống vạt trụ da và tạo hình vành theo không gian ba chiều để đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng hứng sóng âm của vành tai. Hai lần phẫu thuật cách nhau khoảng 21 ngày.



Cũng theo ThS Minh, phẫu thuật tái tạo vành tai là dạng phẫu thuật phức tạp và khó thực hiện bởi vành tai có cấu trúc đặc biệt. Tuy vậy, ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân có được vành tai trở về hình dạng bình thường.



ThS Minh phân tích, vành tai biến dạng sau tai nạn ảnh hưởng đến việc đón nhận âm thanh và cản trở quá trình giao tiếp. Các bác sĩ sử dụng phương pháp cấy ghép sụn tự thân, sụn nhân tạo để tạo hình cả về hình dáng tai và chức năng tai. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sẽ khéo léo giấu đường mổ vào những nếp gấp hoặc nếp lằn tiếp xúc giữa da đầu và vành tai nên không lộ sẹo. Phục hồi chức năng nghe của tai và đưa hình thái vành tai trở về hình dáng chuẩn.

Được biết phẫu thuật tái tạo vành tai không chỉ được áp dụng cho bệnh nhân bị đứt tai do tai nạn gây ra mà còn được sử dụng trong phẫu thuật tạo hình điều trị các dị tật bẩm sinh ở tai điển hình là bệnh tai nhỏ bẩm sinh. Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp vành tai được đặt ra đối với các trường hợp dị tật tai vểnh hay tai cụp… không đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ, đặc biệt ở phụ nữ.

Trường hợp lỗ dái tai to bất thường do đeo trang sức nặng lâu ngày hay do tai nạn lỗ bị biến dạng to ra, rách, đứt dái tai hay lỗ hai bên không cân xứng cao thấp… Vì thế, khi gặp bất kỳ “sự cố” thẩm mỹ về tai, bệnh nhân cần đến các bệnh viện có chuyên khoa về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để được tư vấn, khám và phẫu thuật kịp thời.