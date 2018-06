Đổ xô đi chích ngừa cúm A/H1N1

Có mặt tại Trung tâm Tiêm chủng cho trẻ em và người lớn VNVC (198 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM) sáng 17-6, chúng tôi ghi nhận không ít bậc phụ huynh đưa con em đi chích ngừa phòng cúm.



Cha mẹ cùng chích để ngừa cho con

Ẵm theo con chờ đến lượt vào phòng chích ngừa, anh Phan Hải Phong (nhà ở quận Tân Bình) cho biết: “Do bé mới được hơn bốn tháng, chưa đủ tuổi để chích ngừa cúm nên hai vợ chồng đi chích vì không muốn lây bệnh cho con. Mấy ngày qua, nghe báo, đài thông tin có dịch cúm đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ nên hai vợ chồng rất lo lắng. Hôm nay, đưa con đi chích nhắc vaccine 6 trong 1 thì tôi đi chích cùng vợ luôn”.

Chị Lợi Phượng My (sống ở quận 8) cũng đưa con sáu tháng tuổi đi chích ngừa cúm. Chị My kể: “Một tháng trước, nghe tin về dịch cúm nhưng do bé chưa đủ tuổi để chích nên hôm nay tôi mới mang bé đến chích ngừa cúm được. Tôi cũng có bà chị có con nhỏ nên tôi cũng khuyên chị khi vừa đủ tháng là nên đưa con đi chích ngừa cúm luôn”.

Không chỉ người dân ở TP.HCM, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa đã từ huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) lên Trung tâm VNVC để cùng chích ngừa cúm cho ba mẹ con và con người hàng xóm. Do đang bị cảm, không thích hợp chích ngừa nên bác sĩ đã hẹn chị Hoa hai tuần sau lên chích ngừa lại. Chị Hoa cho biết: “Mấy năm trước, nghe tin về dịch cúm H5N1, tôi sợ lắm nên sau lần đó là năm nào tôi cũng chích ngừa cúm và đưa hai con đi chích cả”.

Theo Trung tâm VNVC, nửa tháng trở lại đây, có lẽ do thông tin về bệnh cúm bùng phát khiến người dân lo lắng nên số lượng người đến chích ngừa cúm tăng đáng kể. Những ngày cao điểm, trung tâm đã mở thêm một tầng phục vụ chích vaccine. Trung bình mỗi ngày có 100-200 bệnh nhân chích ngừa cúm. Đối tượng đăng ký chích ngừa đủ mọi lứa tuổi, nhiều nhất là trẻ em, phụ nữ chuẩn bị hoặc đang mang thai.



Vợ chồng anh Phan Hải Phong (quận Tân Bình) đưa con bốn tháng tuổi đi chích nhắc vaccine 5 trong 1, sẵn chích ngừa cúm cho cả hai vợ chồng. Ảnh: HL

Tại Viện Pasteur TP.HCM, một điểm chích ngừa cúm dịch vụ khác, chúng tôi ghi nhận khá nhiều phụ huynh đưa con đi chích ngừa cúm. Chị Nguyễn Thị Kim Lài dắt hai con gồm bé bốn tuổi và hơn hai tuổi đi chích ngừa cúm cho biết sống ở quận 1, gần BV Từ Dũ. “Vừa rồi, nghe tin ở BV Từ Dũ có dịch tôi cũng rất lo nên trong tuần tranh thủ cho hai bé đi chích ngừa cúm. Sẵn đây chích nhắc cho bé mấy mũi khác hoặc còn thiếu mũi nào thì chích luôn. Phòng được bệnh thì cứ phòng hết cho yên tâm” - chị Lài chia sẻ.

Ghi nhận tại BV ĐH Y Dược TP.HCM, một điểm chích ngừa cúm dịch vụ khác, những ngày gần đây, số lượng người lớn chích ngừa cúm tăng cao, mỗi ngày có 30-50 liều. Đối tượng chích ngừa cúm là người trung niên, bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khi tái khám được bác sĩ tư vấn chích ngừa cúm.

Mỗi năm mỗi chích ngừa cúm

ThS-BS Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp BV ĐH Y Dược TP.HCM, bệnh cúm H1N1 còn gọi là cúm heo và lây qua người từ heo. Tuy nhiên, sau này loại cúm này được phát hiện ở những người không tiếp xúc với heo mà có thể lây qua người từ gia cầm hay từ người khác. Trong lịch sử, loại cúm này gây bệnh cho người thường nhẹ cho đến năm 2009, cúm heo H1N1 đã gây ra đại dịch làm chết nhiều người ở Mỹ.

Cúm H1N1 làm nặng thêm các bệnh mạn tính có sẵn như bệnh tim, hen suyễn, COPD, viêm phổi, suy hô hấp, gây ảnh hưởng thần kinh như co giật hay lơ mơ, nặng nhất là tử vong từ các biến chứng trên. Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc cúm là chích ngừa. Người đã chích ngừa nếu mắc cúm có thể nhẹ hơn, thời gian bị bệnh ngắn hơn và ít tử vong hơn người chưa chích ngừa.

Theo BS Vinh, vì chủng virus cúm thay đổi hằng năm nên cần chích ngừa cúm mỗi năm trước khi vào mùa cúm. Nên chích càng sớm càng tốt khi có vaccine của năm đó. Lưu ý, mỗi năm đều có một loại thuốc chích ngừa cúm ra đời, trong đó có chứa ba loại cúm phổ biến nhất trong giai đoạn đó. Trẻ em phải chích hai mũi khi chích lần đầu. Người lớn và trẻ đã từng chủng ngừa cúm chích mỗi năm một mũi.

Người chích ngừa cúm sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus khi họ bị nhiễm. Cần khoảng hai tuần để tạo ra kháng thể này và khả năng bảo vệ là 50%-80% (tức 50%-80% người chích sẽ không bị cúm sau khi chích).

Có ba loại vaccine: Chích bắp thịt, chích dưới da và dạng xịt mũi. Ở Việt Nam chỉ có loại chích bắp thịt. Loại chích bắp thịt (chứa virus chết) là loại phổ biến cho người lớn và trẻ từ sáu tháng tuổi trở lên. Loại xịt mũi (chứa virus sống giảm độc lực) chỉ dành cho người khỏe từ hai tuổi trở lên đến 49 tuổi. Phụ nữ có thai và người có sức đề kháng kém (suy giảm miễn dịch) hay có bệnh mạn tính không nên dùng loại chứa virus còn sống.

Nếu bị bệnh thì nên ở nhà để tránh lây cho người khác. Ở nhà cho đến khi hết sốt ít nhất 24 giờ. Rửa tay kỹ lưỡng và thường xuyên với xà phòng hay cồn khô (dung dịch rửa tay y tế chuyên nghiệp). Che mũi, miệng khi ho hay hắt hơi. Tránh tiếp xúc nơi đông người khi có dịch…