Ánh Viên và Schooling: Niềm hy vọng Đông Nam Á ở Olympic

200m tự do 400m tự do 800m tự do 200m bướm 200m ngửa 200m ếch 200m cá nhân hỗn hợp 400m cá nhân hỗn hợp

50m tự do 100m tự do 50m bướm 100m bướm 200m bướm 200m cá nhân hỗn hợp 4x100m tự do tiếp sức 4x200m tự do tiếp sức 4x100m hỗn hợp tiếp sức