Bóng đá Đông Nam Á siết chặt an ninh

Cụ thể là trận Singapore tiếp Syria tại đảo quốc sư tử, khâu an ninh đã được siết chặt tối đa với chế độ kiểm tra gắt gao nhất từ trước đến nay ở sân quốc gia. Dù trận đấu chỉ có hơn 7.000 khán giả nhưng nhiều người trong số “thượng đế” này đã bực tức và thậm chí có người đã gây gổ với lực lượng an ninh. Họ than phiền nhiều và bực bội nhưng rõ ràng là không thể khác được khi lực lượng an ninh làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn cho sân bóng.

Cùng lúc bên nước láng giềng Malaysia dù trận Malaysia và UAE thi đấu trong sân không có khán giả (Malaysia nhận án phạt của FIFA vì sự cố trước đó) nhưng bên ngoài sân vận động nơi khán giả tập trung rất đông, công tác an ninh cũng được đặt trong tình trạng nghiêm ngặt.

Nhiều tổ chức an ninh khuyến cáo không chỉ châu Âu mà nhiều quốc gia khác cũng cần cảnh giác cao độ khi tổ chức những sự kiện tập trung người đông đúc, đặc biệt là tại các sân bóng...

DUY ÂN