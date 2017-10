Thầy trò Phan Thanh Hùng đe dọa ‘ngôi vua’

Long An sắp trở về mái nhà xưa hạng Nhất Hai trận đấu muộn khác, Long An gần như đã đặt một chân xuống sẽ không còn nhiều động lực thi đấu và nội lực cũng không bằng Sài Gòn (TTTV trực tiếp 17 giờ 30). Chính HLV Minh Phương đã thú nhận Long An không thể vượt qua định mệnh và lần thứ hai ở V-League, họ sắp sửa phải về chơi giải hạng Nhất. Với một trạng thái u ám như thế, phải đen đủi lắm đội khách Sài Gòn mới bị mất điểm. Tương tự, Hà Nội đang chạy đua vô địch sẽ không mấy khó khăn lấy đủ 3 điểm khi chỉ gặp đội áp chót bảng Cần Thơ (BĐTV trực tiếp 18 giờ 30). TT