Việt Nam sáng cửa hơn Malaysia và Thái Lan

Ba đại diện Đông Nam Á tại VCK U-23 châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, nhưng Việt Nam sáng cửa nhất…

AFC đã tiến hành bốc thăm VCK U-23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1-2018 tại Trung Quốc. Việt Nam đã may mắn khi rơi vào bảng D cùng với Hàn Quốc, Úc và Syria. Tính ra may mắn hơn rất nhiều so với Thái Lan ở bảng B cùng “hổ -báo” Nhật, Triều Tiên cùng Palestine. Trong khi Malaysia lại ở bảng C cùng với Iraq, Jordan và Saudi Arabia.



U-23 Việt Nam và U-23 Hàn Quốc tái đấu kể từ vòng loại đến VCK

Nếu nhìn trên bình diện chung thì cả ba đại diện Đông Nam Á đều không có cửa vào vòng từ kết, song Việt Nam vẫn có cửa sáng. Nếu có điểm được với U-23 Úc thì Việt Nam vẫn rất có cửa vào tứ kết.



Ở bảng này U-23 Hàn Quốc là “ông trùm” của bảng đấu, hiện nay họ là đương kim á quân giải. Hàn Quốc có thể chi phối cả suất còn lại của bảng D vào tứ kết. Có điểm với Úc là một điều cực khó cho U-23 Việt Nam, chỉ chừng 10% mà thôi, nhưng nếu làm được điều đó thì cơ hội đi tiếp là có. Với U-23 Syria thì…khả năng chiến thắng chia đều cho hai đội. Thậm chí cũng có thể lạc quan nếu chuẩn bị chu đáo cùng với may mắn cũng hy vọng có trọn ba điểm với đội bóng đến từ đất nước…chiến tranh này.



Hà Đức Chinh của U-23 Việt Nam đối đầu với hậu vệ U-23 Hàn Quốc

“Ông anh” U-23 Hàn Quốc có thể ưu ái cho U-23 Việt Nam khi ít ra hiện nay họ cũng có hai HLV bóng đá đang hành nghề tại Việt Nam. Ngược lại Úc và Syria thì…thân ai nấy giữ, Việt Nam rất thuận lợi. Nhưng điều kiện cần lẫn đủ vẫn chủ yếu là nội lực của U-23 Việt Nam.



Văn Toàn tái ngộ U-23 Hàn Quốc

Còn với Thái Lan ở bảng B hầu như không có cơ hội trước Triều Tiên và Nhật Bản. Nhật là đội đương kim vô địch, còn U-23 Triều Tiên thì quá mạnh.



Với Malaysia, đại diện duy nhất Đông Nam Á vào VCK bằng suất vô địch vòng loại nhưng Malaysia lại cùng bảng “hổ- báo” với Iraq, Saudi Arabia và Jordan. Jordan đã là quá mạnh, còn Iraq và Saudi Arabia thì ở đẳng cấp châu lục. Hai đội Iraq và Saudi Arabia đều những là đội có thành tích cực tốt trong những năm gần đây ở lứa U19 châu lục. Malaysia cũng chẳng có cửa nào.

U-23 Việt Nam nằm ở bảng tử thần, nhưng hãy nỗ lực hết mình, chuẩn bị chu đáo thì vận may cũng có thể mỉm cười.

