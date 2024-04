Tứ kết futsal châu Á: Thua Uzbekistan, Việt Nam tranh vé World Cup qua vòng Play off 24/04/2024 23:34

(PLO)- 98Dù Việt Nam có bàn trước nhưng Uzbekistan ngược dòng thắng 2-1. VN tranh vé World Cup qua vòng Play off với đối thủ đầu là Kyrgyzstan.

Dù dẫn bàn trước Uzbekistan, nhưng Việt Nam đã bị đối thủ ngược dòng thắng 2-1 và bây giờ chờ vòng Play off của bốn đội thua ở tứ kết. Khó khăn gấp bội phần.

Đối thủ đầu của vòng Play off của VN là Kyrgyzstan, đội đã đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản 3-2 ở vòng bảng.

Thịnh Phát ăn mừng bàn thắng mở điểm cho VN ở phút 17. Ảnh: AFC

Uzbekistan, một thế lực tốp 3 châu Á tưởng chừng như VN “giải quyết” được. Nhưng không Uzbekistan có đẳng cấp cao hơn và đã ngược dòng thành công. Một trận đấu đầy kịch tính khi hai đội chơi một thứ futsal cống hiến, liên tục bắn phá khung thành của nhau.

Thủ môn Hồ Văn Ý đã xuất sắc cứu thua hàng loạt pha từ những pha dứt điểm ở mọi góc độ, nhưng càng về cuối trận, toàn đội VN xuống sức, trong đó Hồ Văn Ý cũng...tơi tả và tạo điều kiện thuận lợi cho Uzbekistan rất nỗ lực ngược dòng thành công.

...Nhưng Uzbekistan vẫn là đội hơn VN nhiều mặt, nhất là sức mạnh và họ ngược dòng thắng Việt Nam 2-1. Ảnh: AFC

Một trận đấu cực hay, ngay phút 17, từ tình huống đá phạt góc của Mạnh Dũng, bóng được đưa vào trước cầu môn Elmorodov, Minh Quang chuyền vào tiếp cho Thịnh Phát đệm lòng cận thành ăn bàn.

VN duy trì được lợi thế này cho đến hết hiệp 1. Sang hiệp hai, Uzbekistan gia tăng mức độ tấn công, đẩy trận đấu lên rất cao, VN đã bị cuốn vào lối chơi này và đuối sức vào 10 phút cuối trận. Điều này đã tạo cơ hội cho Uzbekistan dễ dàng tận dụng những sai lầm của VN.

Phút 34, lại từ tình huống phạt góc, Rakhmatov “chích” mũi giày, bóng bay bổng và có điểm rơi đúng như dự định. Phía trên Ropiev lao xuống thực hiện cú vô-lê dọc trung lộ cực căng, bóng nảy mặt sân rồi tung lên chạm xà ngang... bay vào lưới. Quỹ đạo bay của quả bóng quá quái khiến Hồ Văn Ý không phản xạ kịp.

Kyrgyzstan (đỏ) đối thủ đầu tiên tại vòng Play off của VN trong trận đánh bại Nhật Bản 3-2. Ảnh: AFC

Uzbekistan tiếp tục gia tăng nhịp độ trận đấu nhằm làm tiêu hao sức lực của VN nhanh hơn, và điều gì đến đã đến. Phút cuối cùng trận đấu Juraev đóng đinh trận đấu bằng cú sút chéo góc từ sát biên dọc, bóng bay tầm thấp vào sát cột gần chạm thủ môn Hồ Văn Ý ấn định tỉ số 2-1.

Thua Uzbekistan là điều đã được dự đoán trước vì đối thủ này quá mạnh.

Như vậy VN chờ tranh vòng Play off dành cho bốn đội thua ở tứ kết. Cụ thể đối thủ mà VN gặp ở vòng Play off ₫ầu tiên là Kyrgyzstan, đội bóng từng đánh bại đương kim vô địch Nhật Bản 3-2 ở trận đầu bảng C.

Kết quả ba trận tứ kết còn lại, Thái Lan thắng nhọc nhằn Iraq 3-2, Iran hủy diệt Kyrgyzstan 6-1, Tajikistan thắng Afghanistan 2-1 sau hai hiệp phụ.

Như vậy các đối thủ ở vòng Play off cũng rất “xương” cơ hội đoạt vé World Cup của VN chỉ 50-50 mà thôi.

Lịch thi đấu bán kết ngày 26-4: Thái Lan-Tajikistan (18 giờ), Iran-Uzbekistan (21 giờ)