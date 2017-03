Barcelona - Real Madrid: Siêu kinh điển trong tâm bão khủng bố

Siêu kinh điển năm nay ngoài vấn đề an ninh cấp 4, ban tổ chức còn phủ sóng xa hơn qua những cảnh báo về khủng bố có thể nhắm đến trận đấu này.

Nou Camp và biện pháp an ninh ở mức báo động

Châu Âu sau những vụ khủng bố gần đây khiến các sân bóng mà đặc biệt là Nou Camp vào rạng sáng mai giữa hai đội bóng không đội trời chung Barcelona và Real Madrid càng được thắt chặt.

Chính ban tổ chức đã đưa ra thông báo đặt trận siêu kinh điển trên vào mức độ an ninh đặc biệt với các biện pháp an ninh được thiết lập đúng theo quy trình chống khủng bố ở mức báo động 4. Những quy định đã được thông báo đến người hâm mộ với nhiều vòng kiểm soát. Để thuận tiện cho công tác an ninh, các cổ động viên sẽ không được phép mang các loại túi lớn, va li. Thậm chí túi ba lô và túi “bao tử” đeo trước bụng cũng không được phép mang vào sân.

Tại những vòng ngoài, các loại xe và người quanh sân vận động, các tòa nhà cũng được kiểm tra gắt gao. Riêng những xe được phép ra vào các khu vực của sân Nou Camp phải được cấp thẻ, giấy phép ra vào và phải qua những quy định kiểm định gắt gao bao gồm cả hệ thống rà chất nổ. Trước đó, các bãi đỗ xe công cộng của CLB cũng được lệnh đóng cửa từ sáng ngày thi đấu. Ngoài ra, các cổ động viên cũng được khuyến cáo về cuộc đình công của các nhân viên tàu điện ngầm vào thứ Bảy để chủ động trong việc di chuyển đến sân.

Toàn bộ khu vực quanh sân cũng được tăng cường các hệ thống camera và luôn được giám sát chặt. Trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra, các khán giả trên sân cũng luôn được giám sát chặt bằng hệ thống theo dõi cùng lực lượng an ninh chìm rải trên khắp sân luôn sẵn sàng trực chiến ở mức báo động cấp 4.

Tuy nhiên, ban tổ chức cũng xác định rằng biện pháp an ninh sẽ làm nhiệm vụ cần thiết nhưng không làm cho người xem có cảm giác tù túng bởi họ vẫn có được sự thoải mái của người xem trận bóng đỉnh cao truyền thống của La Liga.





Vẫn là cuộc chiến giữa Ronaldo và Messi nhưng Barcelona còn nguy hiểm hơn với Suarez và Neymar đang ở phong độ cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Cảm giác chiến thắng có thể chống lại Barcelona

Với Barcelona, đối thủ lớn nhất của họ bây giờ là chính họ. Họ đang băng băng về đích và bỏ xa Real Madrid cùng chiến thắng đậm 4-0 ngay tại Bernabeu ở lượt đi nên rất dễ tự mãn.

Giới chuyên môn chỉ ra rằng chỉ có sự ngạo mạn của Barcelona mới giết chết họ trong trận siêu kinh điển này. Thế nên cách tốt nhất là làm sao HLV Luis Enrique giúp các học trò mình vẫn khiêm tốn và đánh giá đúng đối thủ thay vì trêu chọc họ trong trận đấu nhiều ân oán và rất dễ phát hỏa bởi những cái đầu nóng.

Barcelona đang được đánh giá cao sẽ vô địch La Liga mùa này và thậm chí là ăn thêm cả chức vô địch Champions League vì năm nay họ quá mạnh và quá đều. Tuy nhiên, lại có thống kê đưa ra rằng mỗi lần Barcelona “lên sàn” siêu kinh điển với điểm số vượt trội và ở thế kèo trên so với Real Madrid thì đội này thường không giành được kết quả tốt. Rõ nhất là hơn hai thập niên trước, ở mùa giải 1990-1991, khi Johan Cruyff có trong tay thành phần “dream team” và hơn Real Madrid đến 13 điểm thì kết quả cuối cùng họ lại thua 0-1.

Mùa này, Barcelona đang hơn Real Madrid 10 điểm và cũng có thể lịch sử sẽ lặp lại nếu Barcelona lại rơi vào căn bệnh tự mãn.