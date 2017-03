Bốc thăm bán kết Capital One Cup: Đại gia đụng độ!

Đêm qua, Liverpool đã dễ dàng vượt qua Bournemouth với tỉ số 3-1 ngay tại Goldsands để giành vé vào bán kết Capital One Cup. Với việc sử dụng đội hình mạnh, HLV Brendan Rodgers đã cho thấy ông rất khao khát sở hữu chiếc cúp Liên đoàn Anh như một sự bù trừ cho thất bại ở Champions League.

Tuy nhiên, tham vọng của nhà cầm quân người Bắc Ailen sẽ gặp phải thách thức không nhỏ khi ngay ở vòng bán kết, Liverpool đã phải chạm trán đối thủ rắn mặt nhất mang tên Chelsea, đội bóng đã vượt qua Derby County với tỉ số 3-1 trước đó 1 ngày.

Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc tranh tài giữa Sheffield Utd và Tottenham, đội bóng đã vượt qua Newcastle với tỉ số 4-0 ở trận đấu đêm qua.

Ở vòng bán kết Capital One Cup, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách. Liverpool gặp khá nhiều bất lợi khi phải chơi trận lượt về ở Stamford Bridge.

Mặc dù phải chạm trán Chelsea ở bán kết song HLV Brendan Rodgers vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội đi tiếp của Liverpool. Ông khẳng định “Đây là cặp đấu rất tuyệt vời. Nếu bạn muốn giành danh hiệu này, bạn phải vượt qua mọi đối thủ. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có mặt ở bán kết sau màn trình diễn ấn tượng. Ở bán kết, sẽ có 2 lượt trận nên tôi không quan tâm đối thủ của mình là ai”.

Liverpool muốn giành Capital One Cup để gỡ gạc lại màn trình diễn thất vọng ở Premier League và Champions League. Tuy nhiên, đối thủ của họ ở vòng bán kết, Chelsea cũng nuôi tham vọng giành cú "ăn 4" trên mọi đấu trường. Chẳng bởi thế mà HLV Jose Mourinho đã sử dụng đội hình rất mạnh trong cuộc đụng độ Derby County vừa qua.

Theo lịch, 2 trận bán kết lượt đi Capital One Cup mùa này sẽ diễn ra vào các ngày 20-21/1/2015. Hai trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Trận chung kết Capital One Cup mùa này sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 1/3/2015. Nhà vô địch Capital One Cup mùa trước, Man City đã bị loại bởi Newcastle ở vòng 4

Theo Phương Minh (Bongdaso)