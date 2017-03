BTV 2015 - Number One Cup: Vượt đẳng cấp

BTV Cup 2015 cũng thế, khách mời đến từ Brazil là Bangu, đây là lần thứ hai họ góp mặt tại giải này.

Chiều qua Bangu ra quân trận đầu của giải. Khán giả đến xem lại được chứng kiến những pha dàn xếp, những cầu thủ giàu chất kỹ thuật thể hiện một đẳng cấp vượt trội so với đội bóng V-League Than Quảng Ninh.

Chiến thắng 4-1 nghiêng về đội đến từ Brazil là điều không phải nói. Nhưng dường như họ chỉ mới… chạy rô-đa mà Than Quảng Ninh đã bở hơi tai. Đội bóng vùng mỏ thiếu một số trụ cột như Mạc Hồng Quân, Lê Bật Hiếu, Vũ Minh Tuấn… Ngoại binh đang thử việc, bên cạnh đó CLB của Việt Nam cũng tung vào các cầu thủ trẻ của lứa vô địch U-19 quốc gia của PVF, vừa tham dự giải U-19 Đông Nam Á và vòng loại châu Á như Đức Chinh, Tiến Dụng và Lâm Thuận… vừa chuyển giao cho đội bóng vùng mỏ.

Tuy nhiên, dù gì thì Bangu cũng ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều nếu như Than Quảng Ninh dự giải với thành phần mạnh nhất. Ngay hiệp 1, Bangu Atletico tốn 35 phút để định đoạt trận đấu bằng ba bàn thắng do công Santos, Silva và Anderson. Sang hiệp 2 vẫn không có sự thách thức nào đáng kể đến từ Than Quảng Ninh và Bangu có dấu hiệu giảm nhịp độ trận đấu. Chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Than Quảng Ninh trỗi dậy. Và phút 63, Luis Ricardo rút ngắn cách biệt cho Than Quảng Ninh 1-3. Năm phút sau nếu như Washington không quá nắn nót thì có thể kiếm thêm bàn rút ngắn nhưng cầu thủ này lại quá rườm rà làm mất cơ hội rút ngắn 2-3…

Khi trận đấu tiến đến những phút bù giờ thì Salatiel ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc 4-1 cho Bangu bằng cú dứt điểm đẹp.

Trận đấu sau đó giữa ĐT Long An - Sinh viên Nhật Bản diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính, kết quả 1-1.

Hôm nay (8-11), bảng A diễn ra lượt trận thứ hai: Sinh viên Hàn Quốc - Yadanarbon (16 giờ); B. Bình Dương - Sanna Khánh Hòa (18 giờ).

TP