Chi 150 triệu euro, M.U vẫn bị Real Madrid cự tuyệt

Sau khi trở lại Champions League, M.U rất bận rộn với kế hoạch mua sắm trong mùa Hè để nâng cấp CLB. Theo tờ Mundo Deportivo, Quỷ đỏ vừa đưa ra lời đề nghị “siêu khủng” trị giá 150 triệu euro tới Real Madrid về trường hợp của Gareth Bale và Raphael Varane.

Mặc dù vậy, đổi lại, M.U chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sở dĩ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn bán Gareth Bale bởi lẽ mới đây, báo giới Tây Ban Nha cho rằng HLV Rafa Benitez đang muốn xây dựng đội hình xung quanh cầu thủ này.

Không thể có được Bale, Varane, M.U còn đang phải đối diện với nguy cơ mất thủ thành De Gea vào tay Real Madrid. Trong thời gian qua, người gác đền này đã khiến M.U thực sự lo lắng khi liên tục về quê nhà Madrid.

Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy De Gea liên hệ với Real Madrid nhưng ai cũng biết, người đại diện của thủ thành này, siêu cò Jorge Mendes có mối quan hệ thân thiết với Los Blancos.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên trên tờ AS, De Gea đã không cam kết tương lai với M.U. Động thái này khác hẳn so với những gì diễn ra trong mùa giải, khi De Gea thổ lộ muốn ở lại Old Trafford.

