Chuyển nhượng 24/5:Neymar ở lại Barca,MU sắp có Perisic

Theo Mirror (Anh), HLV Inter Milan, Luciano Spalletti, cho biết câu lạc bộ sẵn sàng bán tiền vệ chạy cánh Ivan Perisic cho Man United nếu họ “hài lòng với số tiền MU đề nghị”. Điều này có nghĩa, chỉ cần MU đáp ứng mức giá mà Inter Milan yêu cầu, họ sẽ có ngay Ivan Perisic.





Theo Daily Star (Anh), Gareth Bale đã trực tiếp lên tiếng ủng hộ việc Romelu Lukaku… gia nhập Manchester United.



Ngôi sao của Real Madrid nói, "Tôi chúc cậu ấy may mắn ở mùa giải này. Lukaku đã ký hợp đồng với Man United và tôi hi vọng cậu ấy sẽ có một mùa giải tuyệt vời. Lukaku đã thi đấu rất hay ở Premier League và tôi chắc chắn rằng cậu ấy còn có thể làm tốt hơn”.

Theo Mirror (Anh), huyền thoại của Liverpool, Robbie Fowler khuyên CLB nên cân nhắc bán Philippe Coutinho nhưng Coutinho chỉ được phép ra đi với giá… 150 triệu bảng Anh. Coutinho, 25 tuổi đang là mục tiêu hàng đầu của Barcelona.

CLB của Tây Ban Nha đã hai lần hỏi mua Coutinho lần lượt là 72 và 80 triệu bảng Anh nhưng đều bị Liverpool từ chối. Liverpool tuyên bố Coutinho là cầu thủ không thể đụng tới và quyết không để anh ra đi với bất cứ giá nào.

Theo Daily Star (Anh), Cesc Fabregas thừa nhận rằng Alvaro Morata sẽ phải chịu sức ép cực lớn tại Chelsea khi gia nhập CLB này từ Real với giá chuyển nhượng kỷ lục 75 triệu bảng Anh.

Chia sẻ về Morata và Michy Batshuayi, Fabregas nói: "Khi bạn là tiền đạo của Chelsea, bạn cần phải chiến đấu cật lực trong mọi trận đấu, mọi giải đấu. Là tiền đạo, bạn cần phải ghi thật nhiều bàn thắng. Đó là lí do vì sao tôi nói họ đang chịu thử thách và áp lực lớn ở Chelsea”.

Theo Times - subscription required, Manchester City đã giảm giá bán tiền vệ 30 tuổi Samir Nasri từ 21 triệu bảng Anh xuống còn 10 triệu bảng Anh. Thái độ kiêu ngạo của Nasri khiến rất ít đội bóng chịu bỏ ra một khoảng tiền lớn mua cầu thủ này.





Theo Sport, tiền đạo 25 tuổi người Brazil, Neymar đã nói với các đồng đội ở Barcelona như Lionel Messi và Luis Suarez là anh sẽ ở lại CLB. Cặp đôi này đã thuyết phục Neymar đừng chuyển đến PSG trong bản hợp đồng trị gia đến 200 triệu bảng Anh.

Theo Daily Telegraph (Anh), HLV Arsene Wenger lo ngại Alexis Sanchez sẽ bị tẩy chay tại Arsenal ở mùa giải tới. Tuy nhiên ông cũng khẳng định nhất quyết không bán tiền đạo 28 tuổi người Chile dù anh chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Arsenal. Cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng giữa Sanchez và Arsenal đã đổ vỡ do tuyển thủ người Chile đòi hỏi mức lương qua cao.

Theo Daily Star (Anh), Arsenal đang lên kế hoạch chiêu một tiền vệ 25 tuổi của Sporting Lisbon, William Carvalho

Theo Daily Express (Anh), Chelsea đã gia nhập cuộc đua cùng với Man City trong việc mua tiền vệ 23 tuổi của Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain.

Theo Daily Star, tiền vệ Arsenal, Jack Wilshere đang bị cám dỗ trước khả năng gia nhập West Ham. Hiện Wilshere đang là người thừa ở Arsenal. Ở mùa giải trước, Wilshere đã được Arsenal cho Bournemouth mượn.

Theo Daily Express (Anh), Everton quyết chơi lớn sau khi gửi lời đề nghị 40 triệu bảng Anh kèm 5 triệu bảng Anh gia tăng để hỏi mua tiền vệ 27 tuổi, Gylfi Sigurdsson của Swansea.

Theo Wales Online, Swansea City đã được Man City cho phép đàm phán các điều khoản cá nhân với tiền đạo Wilfried Bony. Tiền đạo 27 tuổi này trước đây đã được chính Swansea bán cho Man City với giá 30 triệu bảng Anh.

Theo Record via Sun, Tottenham đang rất quan tâm tới hậu vệ 22 tuổi người Đức Jeremy Toljan của Hoffenheim.

Theo Standard, HLV Spurs, Mauricio Pochettino khẳng tiền vệ 27 tuổi Moussa Sissoko vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Sissoko gia nhập Tottenham từ Newcastle từ mùa bóng trước với giá 30 triệu bảng Anh.

Theo Liverpool Echo, HLV Jurgen Klopp của Liverpool cho biết tiền vệ 23 tuổi Emre Can sẽ không đi đâu hết vào hè này. Can còn 1 năm hợp đồng với Liverpool và BLĐ The Kop đang xúc tiến gia hạn hợp đồng với cầu thủ này.

Theo Daily Mail, hiện Juventus đã ra mức giá từ 27 đến 31 triệu bảng Anh cho Emre Can. Nếu không thể mua tiền vệ người Đức ở hè này, Juventus sẽ cố gắng thuyết phục Can thi đấu cho Liverpool đến hết hợp đồng rồi chuyển sang Juve dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Theo Daily Mail (Anh), CLB Southampton đã loại trung vệ Virgil van Dijk trong danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Pháp. Virgil van Dijk hiện đang được Liverpool theo đuổi sát sao.

Vì chuyện này mà Southampton đòi kiện Liverpool tội đi đêm với Virgil van Dijk. Để tránh bị phạt, Liverpool buộc phải lên tiếng xin lỗi và tạm ngừng mọi cuộc thương lượng mua cầu thủ này.

Theo Sky Sports (Anh), cơ hội để Liverpool ký hợp đồng với tiền vệ Naby Keita của Leipzig ngày càng xa vời khi CLB Đức nhấn mạnh cầu thủ 22 tuổi người Guinea không phải để bán ở hè này. Sau ba lần ra giá khủng, Leipzig vẫn quyết từ chối bán Keita cho Liverpool.

Quỷ đỏ quyết không tăng giá hỏi mua Keita khi lời đề nghị mới nhất trị giá 66 triệu bảng Anh bị từ chối. Liverpool dự định sẽ trở lại với Keita vào hè sang năm, khi mà hợp đồng của tiền vệ này với Leipzig chỉ còn 12 tháng và điều khoản phá vỡ hợp đồng lúc này chỉ còn 48 triệu bảng Anh.

Theo Sky Sport (Anh), cựu cầu thủ của MU hiện đang thi đấu cho Bayer Leverkusen, Javier Hernandez sẽ bay tới London vào thứ ba để hoàn thành việc chuyển tới West Ham.

Theo Mirror (Anh), tiền đạo 30 tuổi của Leicester City, Jamie Vardy nói rằng anh "không hối hận" vì đã không chuyển tới Arsenal mùa hè năm ngoái.