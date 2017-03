Đội cùng bảng với Việt Nam có thể bị loại vì nghi án dàn xếp tỉ số

Ông Lin Cheng- Yi người đứng đầu CTFA bỏ ra hàng triệu USD để đánh cược trận Đài Loan thua Brunei.

Sáng 24-4, trên tờ nhật báo Today của Singapore xuất bản bằng tiếng Anh dẫn lại tờ Thời báo Đài Bắc (Đài Loan- Trung Quốc) nói về vụ tiêu cực ở vòng sơ loại trận đấu lượt đi giữa Đài Loan- Brunei đá tại Cao Hùng, Đài Loan.

Người đứng đầu Hiệp hội bóng đá Đài Loan- Trung Quốc (CTFA) Lin Cheng- Yi đang bị các cơ quan chức trách điều tra vì ông này đã tham gia đánh độ theo hướng chủ nhà Đài Loan thua trận tiếp Brunei lượt đi vòng sơ loại World Cup 2018 khu vực châu Á (ngày 12-3) vừa qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người đứng đầu CTFA đã bỏ ra một triệu USD để đánh nhiều kết quả theo chiều hướng Đài Loan… thua những tỷ số khác nhau ở trận lượt đi này. Và cuối cùng đội bóng yếu nhất Đông Nam Á Brunei đã thắng Đài Loan 1-0 một cách đáng ngạc nhiên. Tạp chí Next xuất bản bằng tiếng Hoa đã tường thuật vụ này.





Tiền đạo nhập tịch Onur Dogan của Đài Loan “bị nhốt” trận lượt đi để khỏi… bể kèo.

Việc Brunei đánh bại Đài Loan 1-0 ở lượt đi hoàn toàn do lỗi của thủ môn đội nhà khi để Adi Said đội đầu ghi bàn phút 36 của trận đấu. Cần nói thêm rằng, Adi Said cũng là tiền đạo xuất sắc của Brunei tại giải U-22 Đông Nam Á hồi năm ngoái.

Ở lượt về tại Brunei năm ngày sau, tức ngày 17-3 Đài Loan đã thắng lại 2-0 và giành quyền vào giai đoạn 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á cùng bảng F với Việt Nam. Cũng theo nguồn tin điều tra tại Đài Loan thì trong trận tiếp Brunei người đứng đầu CTFA Lin Cheng- Yi đã… lệnh cho HLV trưởng đội Đài Loan không cho tiền đạo nhập tịch Onur Dogan (gốc Thổ Nhĩ Kỳ) vào sân. Cũng cần biết rằng chính tiền đạo nhập tịch này cùng với Chu En Le là tác giả của hai bàn thắng trận lượt về giúp Đài Loan đi tiếp.

Ông Lin được bầu vào người đứng đầu CTFA năm 2013 và đã phải từ chức ngày 22-4, người phó là ông Liu Fu- Tsai tạm thời lên thay. Ông Liu hứa rằng, ngồi vào ghế nóng ông sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra Đài Loan nhằm làm sáng tỏ sự việc động trời này.

Trước thông tin như vậy, AFC đã nhận được báo cáo ban đầu và họ đang chờ các thông tin tiếp tục để đưa ra biện pháp trừng phạt thích đáng.

Bóng đá Đài Loan đang nằm ở vị trí 179 theo bảng xếp hạng của FIFA.

Nhất định tình hình bảng F sẽ có biến động lớn nếu vụ tiêu cực này bị phanh phui. Nếu sự thật thì nhiều khả năng FIFA sẽ đưa đội Brunei vào thay thế Đài Loan và bóng đá lãnh thổ này sẽ chịu những đòn trừng phạt nặng nề từ FIFA.