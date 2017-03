Đồng Tháp rớt hạng, Hải Phòng bị 'soi' tiêu cực

Tính đến sau vòng 23, Đồng Tháp mới chỉ biết thắng một trận, hòa 5 và thua 17, có 8 điểm nên chắc chắn rớt hạng, bởi đội xếp trên Long An có 18 điểm dù vẫn còn một trận chưa đá.



Đồng Tháp đã chính thức rớt hạng sau trận thua Thanh Hóa 2-4 chiều 27-8

Suất rớt hạng trực tiếp duy nhất rơi vào Đồng Tháp sớm ba vòng đấu là một cái chết được báo trước. Họ đứng đội sổ từ đầu giải đến nay và tồn tại ngoi ngóp suốt từ đầu lượt về. Và chiều 27-8, trận thua đội khách Thanh Hóa 2-4 đã chính thức đưa Đồng Tháp trở về hạng nhất.

Bất ngờ lớn nhất ở ba trận đấu sớm vòng 23 là cái thua đau đớn 1-3 của SHB Đà Nẵng trên sân của Sanna Khánh Hòa. Thầy trò Lê Huỳnh Đức đã rơi xuống thứ ba bảng xếp hạng và khả năng lật ngược tình thế trong ba trận cuối sẽ nhiều khó khăn hơn.

Mới phút thứ 10, SHB Đà Nẵng nhận bàn thua sau cú sút căng của Quốc Chí từ đường chuyền dọn cỗ của Uche. Đội khách như bị dội gáo nước lạnh vào lòng kiêu hãnh đã dồn dập xua quân tấn công.

Thế nhưng SHB Đà Nẵng không thể ngờ đòn đánh phản công của Sanna Khánh Hòa quá lợi hại khi học trò của HLV Đình Tân đá trên sân nhà với một tâm lý thảnh thơi.

Phút 34, Thanh Duy lợi dụng sự mất cảnh giác của hàng thủ đối phương đã táo bạo đột phá vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm khó hạ gục thủ thành Văn Hưng nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Quá choáng váng với hai bàn thua, SHB Đà Nẵng tấn công rối rắm và các chân sút liên tục bắn không trúng đích. Đã thế, họ còn phải nhận bàn thua thứ ba sau cú sút của cầu thủ trẻ Lâm Ti Phông.

Tiếc cho SHB Đà Nẵng với dàn cầu thủ chất lượng hơn và khao khát vô địch lớn hơn lại thiếu tỉnh táo trong cách chơi lẫn các tình huống quyết định. Bàn gỡ 1-3 của SHB Đà Nẵng do Merlo ghi không có chút ý nghĩa trong cuộc tranh chấp ngôi vua của họ với các đối thủ đứng trên.



Cầu thủ Hải Phòng (phải) bị “soi” khi đá trên sân Cần Thơ sau nghi án buông thả năm ngoái.

SHB Đà Nẵng gục ngã ở giai đoạn nước rút nhưng dẫu sao bầu Hiển cũng còn lại nửa niềm vui khi một đội bóng khác của ông là Hà Nội T&T thắng đậm “người nhà” Sài Gòn 3-0. Ba bàn thắng của đội khách do công Gonzalo (hai bàn) và Văn Thành đóng góp một bàn.

Hà Nội T&T tạm soán ngôi đầu bảng Hải Phòng (còn một trận chưa thi đấu) với cùng 41 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (hòa nhau đối đầu).

Chiều 28-8, bốn trận đấu muộn còn lại vòng 23 đáng chú ý nhất là cuộc gặp gỡ giữa Hải Phòng trên sân Cần Thơ. Về tương quan lực lượng, đội khách được đánh giá cao hơn nhưng họ lại khó chơi hơn với nghi án “ăn bánh” lại quả của chủ nhà. Nguyên do hồi năm ngoái, Hải Phòng bị dính vào scandal buông thả giúp Cần Thơ trụ hạng nên cuộc tái đấu này họ sẽ nhận đủ 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng.

Các trận đấu khác vòng 23 chiều 28-8: QNK Quảng Nam - SL Nghệ An (VPF trực tiếp 16 giờ 30), B. Bình Dương - Long An (BTV2, VTC3 trực tiếp 17 giờ), Than Quảng Ninh - HA Gia Lai (BĐTV trực tiếp 18 giờ).