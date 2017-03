Hà Nội T&T - Hải Phòng: Giăng bẫy trên sân Hàng Đẫy

+ Thanh Hóa - SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 17 giờ): Bầu Quyết đang ấp ủ khát vọng biến Thanh Hóa trở thành một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam qua việc không tiếc tiền đầu tư cho đội. Thế nhưng nội lực của họ so với nhiều đối thủ khác chưa bằng. Dĩ nhiên, đối chọi với một SL Nghệ An mùa nào cũng liệu cơm gắp mắm thì Thanh Hóa hơn hẳn. Một chiến thắng cho học trò ông Lê Thụy Hải là nằm trong tầm tay. + B. Bình Dương - HA Gia Lai (BTV2 trực tiếp 17 giờ): Đội bóng phố núi Pleiku không còn ngờ nghệch như mùa trước nhưng cũng không mạnh mẽ như khi còn có ba cầu thủ giỏi nhất của học viện. Vì thế, lần này chơi trên sân của B. Bình Dương họ rất khó bảo toàn mành lưới. Dự báo HA Gia Lai dễ thua và thua rất đậm bởi chủ nhà có nhiều chân sút hay quá.