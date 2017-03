M.U chi ‘tiền tấn’ mua tiền đạo bí ẩn: Hoảng loạn!

Anthony Martial.

Cách đây hơn 1 tháng, HLV Louis Van Gaal tuyên bố Man United đang theo đuổi tiền đạo bí ẩn mà giới truyền thông chưa từng đề cập đến và thương vụ này có thể kéo dài đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Giờ đây, tiền đạo bí ẩn này đã lộ diện, anh có tên Anthony Martial, 19 tuổi hiện đang chơi cho AS Monaco.

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, để có được tiền đạo này, M.U phải trả cho AS Monaco số tiền lên tới 36 triệu bảng kèm mức lương 120.000 bảng/tuần trong thời hạn 5 năm. Nghĩa là, trong thương vụ này M.U phải chi tổng cộng hơn 67 triệu bảng. Một con số không thể tin nổi dành cho một tiền đạo vô danh và chưa khẳng định được tên tuổi.

Sở dĩ thương vụ này kéo dài đến thời điểm này là do AS Monaco vẫn thi đấu vòng sơ loại Champions League, họ cần Anthony Martial cho chiến dịch Champions League của mình. Tuy nhiên, với việc AS Monaco đã bị Valencia loại khỏi Champions League, CLB đang đá giải Ligue 1 (Pháp) không còn mặn mà trong việc giữ chân Anthony Martial.

Anthony Martial bắt đầu sự nghiệp ở Lyon và sau 74 trận ra sân anh ghi được 14 bàn thắng. Sau đó, Anthony Martial chuyển đến AS Monaco với giá 5 triệu euro (hơn 3,6 triệu bảng). Bây giờ giá chuyển nhượng của anh đã tăng 10 lần con số AS Monaco bỏ ra.

Tờ Mirror cho biết, mới hôm qua thôi, Louis Van Gaal đã nói M.U sẽ không hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng với việc các tiền đạo khác như Cavani, Benzema, Thomas Muller, Hary Kane, Gareth Bale đều không thể đến Old Trafford, M.U đang cho thấy mình thực sự rất hoảng loạn với mục tiêu Anthony Martial.

Tờ báo này cũng nói thêm, HLV Louis van Gaal cùng các tuyển trạch viên Man United đã theo dõi quá trình phát triển của Anthony Martial từ mùa giải trước, cả Arsenal lẫn Tottenham cũng không đứng ngoài cuộc chơi.

Theo nhiều nguồn tin, hiện Anthony Martial đã bay đến Manchester để hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập M.U trước khi thị trường chuyển nhượng chính thức đóng cửa.

Anthony Martial trên đường tới nhà hát của những giấc mơ.



Vậy thực hư của thương vụ này thế nào? Có thể tin rằng, thương vụ trên của M.U là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nhất, Van Gaal đã úp mở về một tiền đạo bí ẩn M.U theo đuổi và khi cái tên này được hé lộ thì đúng là nó hoàn toàn bí ẩn với giới truyền thông như lời Van Gaal nói.

Điều quan trọng nhất, chính HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp cũng hé lộ thương vụ này, “Anthony Martial sẽ đến một CLB rất lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của anh ấy. Khi cậu ấy rời Lyon đến Monaco 2 năm trước đây, người ta nói “Làm thế nào Monaco có thể trả đến 5 triệu euro cho một cầu thủ trẻ đến như vậy”. Bây giờ thì giá trị hiện tại của anh ấy bao nhiêu nhỉ?”

“Anthony Martial có tốc độ và sức mạnh. Anh ấy có thể đá cắm nhưng vị trí tốt nhất để khai thác tài năng của Martial là tiền đạo cánh trái hoặc cánh phải”, Deschamps cho biết thêm.

Anthony Martial, tiền đạo được ví như Henry mới của bóng đá Pháp đã thi đấu ở mọi cấp độ trong đội hình tuyển trẻ Pháp và anh vừa mới được HLV Didier Deschamps gọi vào đội tuyển quốc gia Pháp lần đầu tiên vào tuần trước.