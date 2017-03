M.U đã có chiến thắng may mắn

(PLO)- Cả hai vị HLV của MU và Wolfburg đều cho rằng "quỷ đỏ" thành Manchester đã thắng may. Louis Van Gaal thì nói M.U gặp may trong bàn thắng đầu tiên, còn vị HLV của Wolfburg thì nói M.U gặp may trong bàn thắng thứ hai.