Sao M.U tiết lộ từng từ chối hợp đồng 'khủng' của Arsenal

Ngôi sao của Manchester United khi đó mới 16 tuổi đã gây ấn tượng mạnh với HLV Arsene Wenger và được CLB này tiếp cận. 9 năm sau khi đã trở thành người của Man United, Blind thừa nhận Arsenal vẫn là đối thủ hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Blind, 25 tuổi cho biết, “Tôi đã có cơ hội để đến London khi còn rất trẻ. Lúc đó tôi đang ở học viện đào tạo bóng đá trẻ của Ajax. Một ngày tôi trở về nhà từ trường học, cha mẹ đã nói với tôi, ‘Arsenal đã gọi điện thoại tới. Họ muốn có con’”.

“Giấc mơ của tôi là được thi đấu trong đội hình 1 của Ajax. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận lời đến Arsenal và đã có một ngày tuyệt vời ở đó. Họ hứa sẽ sắp xếp cho tôi mọi thứ. Họ cũng cung cấp cho tôi một bản hợp đồng đáng kinh ngạc, đặc biệt là với một cậu bé ở độ tuổi như tôi. Cùng lúc đó, Ajax cũng đề nghị tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp. Cuối cùng tôi quyết định ở lại với Ajax”.

“Tiền có thể khiến bạn lung lay ý chí”, Blind nói, “Và tôi có thể hiểu vì sao các cầu thủ trẻ có xuất thân nghèo khó, cần tiền giúp đỡ gia đình lại chọn những nơi nào trả lương cao”.

“Tôi nói không với Arsenal một phần là do gia đình tôi may mắn có đầy đủ điều kiện. Lý do nữa là tôi muốn theo bước chân của cha tôi, Danny để trở thành một cầu thủ xuất sắc của Ajax. Ông là đội trưởng và đã thắng mọi danh hiệu cấp CLB cùng Ajax”.

Daley Blind gia nhập M.U từ Ajax vào mùa hè năm trước với giá 13,8 triệu bảng và giờ đây cầu thủ này đã trở thành đối thủ của Arsenal.