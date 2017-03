Than Quảng Ninh hòa HAGL trong một trận giàu cống hiến

HA Gia Lai được dự đoán nhỉnh hơn với những cầu thủ của lò HA Gia Lai - Arsenal JMG như Hồng Duy, Lê Văn Sơn, Đông Triều, Minh Vương, Hoàng Thanh Tùng... nhưng cũng thật khó khăn trước sự chống trả quyết liệt và ăn miếng trả miếng của chủ nhà Than Quảng Ninh.





Trận Than Quảng Ninh hòa HA Gia Lai 0-0. Ảnh: BTN

Cũng phải thừa nhận các chân sút HA Gia Lai trong một chiều kém duyên với những pha dứt điểm khiến đội bóng phố núi không thể có bàn thắng.

Ngược lại, U-21 Than Quảng Ninh với sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Cẩm Phả đã thi đấu thật dũng mãnh và vượt qua được tâm lý mặc cảm của đội bị đánh giá yếu hơn. Cầu thủ chơi nổi trội nhất bên phía đội chủ nhà là thủ môn Hoàng Văn Hưng, anh đã chơi xuất thần, có nhiều pha cản phá xuất sắc làm nản lòng các chân sút HA Gia Lai.

Hòa 0-0 trong chiều khai mạc, Than Quảng Ninh và HA Gia Lai vẫn được đánh giá là hai đội bóng mạnh của bảng, có nhiều khả năng vào bán kết so với hai đội còn lại. Trận còn lại giữa Long An và Đồng Tháp cũng kết thúc với tỉ số hòa 0-0.