‘Tội đồ’ làm Hải Phòng mất ngôi

Sau trận thua Cần Thơ, nhiều cầu thủ Hải Phòng cho rằng cơ hội vô địch của đội đã khép lại. Cũng từ đó, một số cầu thủ đã cho rằng thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm là tội đồ và lao vào đòi ăn thua đủ. May mà ban huấn luyện kịp can ngăn và may hơn là Đặng Văn Lâm dù đơn độc nhưng rất lành tính. Anh không có phản ứng nào nên đã không xảy ra những sự cố đáng tiếc.

“Tội đồ” là người không vây cánh

Nói thủ môn Đặng Văn Lâm là tội đồ thì oan cho anh quá. Đúng là bàn thua thứ ba có một phần lỗi của anh không kịp khép góc nhưng xuyên suốt cả trận đấu thì đâu phải lỗi của mình thủ môn Việt kiều này. Ba bàn thua của Hải Phòng đều xuất phát từ việc mất bóng rồi tuyến hai không tranh cướp và hàng thủ không thực hiện nhiệm vụ bắt người. Thế thì tại sao lại chỉ có một mình Đặng Văn Lâm - cầu thủ đơn độc nhất và cũng không vây cánh - là người bị “nghi ngờ”?

Giới chuyên môn xem trận đấu trên cũng không khó để nhìn ra phần thua chính của Hải Phòng là do nhiều cầu thủ trong đội tự dưng xuống phong độ chứ không phải Cần Thơ quá xuất sắc trong vai trò của đội bóng kèo dưới bị nghi sẽ “buông”.

Hải Phòng trong cơn bão bị “soi” sẽ thắng dễ trên sân khách lại thua theo kiểu chọn cách thua. Họ cũng có những cơ hội mà hàng thủ Cần Thơ lỏng lẻo nhưng rất nhiều lần không chịu ăn bàn kể cả khi đá hơn người suốt thời gian dài.

Việc nhiều cầu thủ lao vào đòi đánh thủ môn Đặng Văn Lâm được người trong cuộc hiểu theo khía cạnh khác mà lý do “tội đồ” chỉ là đòn gió.





Cầu thủ Hải Phòng dồn tội cho thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (ảnh dưới) vốn rất đơn độc. Ảnh: ZING

Nghịch lý giữa trụ hạng và vô địch

Ông Trần Mạnh Hùng, chủ tịch CLB Hải Phòng, rất “máu” đưa đội Hải Phòng lần đầu vô địch V-League dù ông hiểu rất rõ ở Hải Phòng lương, thưởng của cầu thủ mình thuộc loại thấp nhất so với năm đội trong nhóm đầu. Ông kỳ vọng vào chức vô địch lần đầu trong lịch sử không “mua bằng tiền” mà bằng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Hải Phòng. Thế nên ông chủ tịch CLB cứ đau đáu với chuyện trọng tài xử oan cầu thủ mình hay chuyện các đội bóng hội đồng Hải Phòng của ông.

Có lần ông được phân tích vô địch V-League thì mùa tới phải đá Champions League phải gặp các đội hàng đầu của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... Mà tiền của Hải Phòng thì giật gấu vá vai chứ đâu có như những năm 2008, 2010. Những năm mà chỉ để Hải Phòng trụ hạng họ đã thành lập cả ban chống xuống hạng và bơm cỡ chục tỉ đồng cho vài vòng cuối.

Giữa Hải Phòng trụ hạng vài vòng cuối mà mất chục tỉ đồng với Hải Phòng bốn vòng cuối muốn vô địch mà không bơm “doping thưởng” rõ ràng là cả một nghịch lý lớn của đội bóng này.

“Lệnh vô địch” mà kinh phí lẫn tiền thưởng thì giậm chân tại chỗ trong khi chỉ trụ hạng mà cũng có 10 tỉ đồng để tiêu xài khiến những cầu thủ trong và ngoài mảnh đất Hải Phòng có những so sánh lớn.

trận thua trước Cần Thơ không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là cái thua về tâm lý, bởi những cái đầu nghĩ nhiều và làm việc nhiều hơn đôi chân kể từ sau “lệnh vô địch”.

Cầu thủ Hải Phòng ngay sau trận đấu làm những hành động để thấy rằng đã tìm ra được “tội đồ”. nhưng ai cũng biết Đặng Văn Lâm chẳng có tội gì trong những bàn thua kiểu “vỡ mặt” cả.