U-21 báo Thanh Niên: Cục diện khó lường

Sau hai vòng đấu cả bảng A lẫn bảng B đều có những bất ngờ ngoài dự đoán.

Bảng A chưa thể ngã ngũ chiếc vé thứ hai

Với hai chiến thắng hạ Thừa Thiên-Huế và đánh bại TP.HCM, An Giang đang nổi lên như một hiện tượng tại giải đấu khi nắm trong tay 6 điểm. Nếu trận thắng Thừa Thiên-Huế 4-3 đầy bất ngờ thì chiến công 3-1 thực hiện được trước các cầu thủ chủ nhà TP.HCM, lại cho thấy sức mạnh đáng kể của đội bóng An Giang đến từ đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng cần biết tại vòng loại, An Giang do cựu HLV Trần Ngọc Thái Tuấn từng gây “địa chấn” khi biến các “đại gia” có nền đào tạo trẻ xuất sắc như Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ… thành khán giả bất đắc dĩ.

Không sở hữu những cá nhân nổi trội nhưng An Giang là một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến. Nét đá có hồn, cộng với sự hiểu ý do được tập cùng nhau nhiều năm là điểm mạnh của tập thể An Giang cho đến thời điểm này.

Với hai chiến thắng trên, một suất vào vòng bán kết đã nắm chắc trong tầm tay của thầy trò HLV Thái Tuấn.

U-21 An Giang (áo trắng) gây bất ngờ lớn với hai chiến thắng ngoạn mục đoạt vé đầu tiên vào bán kết. Ảnh: ZING





Hà Nội T&T (trái) của thầy trò HLV Minh Đức đang dẫn đầu bảng B thuyết phục hướng tới chỉ tiêu lọt vào trận chung kết. Ảnh: XUÂN HUY

Cục diện của bảng A vẫn chưa thể ngã ngũ khi cả ba đội còn lại là Thừa Thiên-Huế (3 điểm), Gia Lai và TP.HCM (cùng 1 điểm) đều còn cơ hội đi tiếp. Trong cuộc cạnh tranh này, đội bóng cố đô có lợi thế lớn khi đã bỏ túi 3 điểm sau trận thắng Gia Lai nên tự quyết được số phận mình. Tại lượt đấu cuối vòng bảng, hai cặp đấu Gia Lai - An Giang (sân quận 8) và TP.HCM - Thừa Thiên-Huế (sân Thống Nhất) sẽ thi đấu cùng lúc 15 giờ chiều nay (26-10). Lợi thế lớn nhất cho chiếc vé thứ hai bảng A thuộc về Thừa Thiên-Huế.

Bảng B Hà Nội T&T chưa để thủng lưới

Sau chiến thắng 1-0 trước Sanatech Khánh Hòa, đội quân của HLV Phạm Minh Đức trở thành đội bóng duy nhất chưa bị thủng lưới. Chính việc biết người biết ta đã giúp Hà Nội T&T vững vàng ở vị trí đầu bảng mở ra cơ hội vòng bán kết.

Phát biểu sau trận thắng Sanatech Khánh Hòa, HLV Minh Đức chia sẻ: “Biết rõ sức mạnh của đối thủ nên trận này chúng tôi chỉ dám đặt mục tiêu lấy 1 điểm. Tuy nhiên, bàn thắng do Phạm Văn Thành lập công chính là cơ hội rất tốt để chúng tôi bảo toàn chiến thắng. Đó cũng chính là lý do hiệp 2 các cầu thủ trẻ Hà Nội T&T không dâng cao đội hình”.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ phút 48, Hà Nội T&T khai thác lỗi vị trí của hậu vệ và thủ môn Sanatech Khánh Hòa. Đỗ Hùng Dũng lật bóng bổng vào khu 16,5 m để Văn Thành bật cao đánh đầu mang trọn vẹn 3 điểm trong trận thắng thứ hai của Hà Nội T&T.

Để thủng lưới ba bàn và chỉ ghi được một bàn, Sanatech Khánh Hòa có nguy cơ dừng bước sớm tại vòng bảng.