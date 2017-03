Vòng 1 Toyota V-League: Chưa nóng máy!

Ba đội chủ nhà ngã ngựa ở lượt đầu tiên rất đau đớn khi bộc lộ nhiều sai lầm trong phòng ngự để đối thủ khai thác triệt để. Thắng to nhất là đội khách HA Gia Lai với năm lần sút tung lưới tân binh Hà Nội trong khi chủ nhà SL Nghệ An thì chỉ trong tám phút đầu đã bị Hải Phòng kết liễu 2-0.



Long An, đội duy nhất có chiến thắng trên sân nhà vào chiều qua. Ảnh: XUÂN HUY.

Bất ngờ đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy, khi tân binh Hà Nội bị đội khách HA Gia Lai đá bại Hà Nội 5-0 chỉ trong 16 phút cuối trận. Chủ nhà cầm bóng nhiều và chơi lấn lướt hơn đối phương trong cả hiệp 1 nhưng không một lần biết làm tung lưới Văn Tiến. Thế rồi họ bị trả giá rất đắt khi Văn Thanh ở phút 74 bất thần tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm đưa bóng qua đầu thủ môn Đức An vào lưới.

Cơn mưa gôn của HA Gia Lai vào lưới Hà Nội trở nên xối xả hơn khi chính Văn Thanh sau đó ba phút nhận bóng trống trải từ Văn Toàn đã nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt.

Lối chơi phối hợp nhỏ giàu kỹ thuật của đội bóng phố núi Pleiku tiếp tục làm khổ chủ nhà Hà Nội ở phút 82, Trần Vũ đón cú chọc khe hiểm hóc của Văn Thanh để đối mặt và sút thắng thủ môn Đức An. Chỉ cần ba phút nữa, đến lượt Hồng Duy đào sâu cách biệt 4-0 cũng từ một pha đánh trung lộ.

Hà Nội gần như buông xuôi thế trận, mặc tình cho đối thủ thoải mái bắn phá. Văn Toàn đã không bỏ qua thời cơ quý ở phút 89 ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho đội nhà HA Gia Lai để tạm thời vươn lên đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, có đông đảo khán giả Nghệ An đến sân Vinh đã thất vọng về lối chơi của đội nhà với những đôi chân còn nặng nề như đeo chì. Họ gần như không thể tạo ra một tình huống phối hợp nào có thể dẫn đến bàn thắng sau khi bị đối thủ dẫn trước từ rất sớm.

Tân binh Xuân Hùng mới về đầu quân cho Hải Phòng đã lập công lớn cho đội nhà với cú đúp vào lưới SL Nghệ An chỉ trong tám phút. Đầu tiên là một pha đệm bóng cận thành sau cú chuyền ngang của Fagan ngay ở phút thứ 3. Tiếp đó vẫn là một pha đá bồi của Xuân Hùng trong thế không ai kèm khi anh rất nhạy cảm đón bóng rơi từ xà ngang xuống sau pha sút phạt trực tiếp của Stevens.

Sự tái xuất V-League của tiền vệ biên phải Xuân Hùng là một bất ngờ cho chính anh khi mới ở mùa bóng trước còn khoác áo CLB Champasak chơi giải vô địch Lào. Cầu thủ gốc Thanh Hóa từng đá cho đội nhà một vài mùa trước khi xuất ngoại mưu sinh và đầu mùa này kịp có bản hợp đồng mới với Hải Phòng. Nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn, Xuân Hùng chính là nguồn cảm hứng mới cho bóng đá đất cảng, ngoài khả năng săn bàn sắc bén còn có những pha nhồi bóng từ biên luôn gây khó khăn cho đối thủ.

Thời gian còn rất nhiều cho SL Nghệ An nhưng các học trò của HLV Ngô Quang Trường bất lực trong việc tìm ra chiếc chìa khóa mở cửa cầu môn Hải Phòng.

Hai trận đấu còn lại, Than Quảng Ninh hai lần bị Sanna Khánh Hòa dẫn trước do công của Uche (phút 23) và Văn Triển (phút 63) đã khiến họ xuống tinh thần. Chủ sân Cẩm Phả chỉ gỡ 1-2 bằng cú sút xa của Hải Huy (phút 73). Chiều qua, trong các trận đấu muộn, duy nhất đội chủ nhà Long An nếm mùi chiến thắng ở sân nhà trước đối thủ nhẹ ký QNK Quảng Nam. Người mang về 3 điểm cho đội nhà chính là Văn Tân với pha lập công ở phút 16.